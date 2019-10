Vince in trasferta il Victoria Cross Ortona per 4 a 3

Tornareccio - Victoria Cross Ortona 3-4. Formazione: Luigi Cirillo (65° Domenico Doghieri) Luca Serra Yuri Gnagnarelli Mouhamed Gueye Marco Edvan Abazi Nicola Scarinci Daniele d'Alessandro ( 78 ° Giuseppe Civitarese) Mattia Annecchini Nicola Sanvitale Cantoli Bakary Nicola (70° Andrea Dell'olio) Aziz Cisse. Il 13 ottobre 2019 sarà ricordata come la prima vittoria nel campionato di Seconda Categoria per il Victoria Cross Ortona ed è giunta dopo una partita al cardiopalma e vinta meritatamente dopo essere stata in vantaggio per ben tre volte ed essersi fatta raggiungere per altrettante volte. Partono subito forte gli ortonesi e al quarto minuto sono già in vantaggio, sugli sviluppi di un calcio d'angolo tirato magistralmente da Gnagnarelli, si accende una mischia che viene risolta da Scarinci con una splendida rovesciata, un autentico "golazo", da fare invidia alla copertina dell'album delle figure Panini. La gioia dura pochissimo e dopo tre minuti la squadra di casa pareggia con un tiro da fuori area che batte l'incolpevole Cirillo, al suo esordio stagionale. Passano altri dieci minuti ed il Tornareccio sfiora il vantaggio che, solo un super Cirillo, evita con una parata strepitosa, in questa occasione l'estremo difensore si fa male, stringe i denti, ma agli inizi del secondo tempo deve alzare bandiera bianca. Alla mezz'ora il Victoria Cross torna in vantaggio con una bella azione di Cisse (ottima la prima da titolare per il colored ortonese) il quale serve D'Alessandro che dal limite dell'area batte, con precisione chirurgica, il portiere di casa. Passano cinque minuti e il Tornareccio pareggia sugli sviluppi di un corner con l'attaccante di casa lasciato libero di colpire di testa dentro l'area piccola, il primo tempo si conclude con uno schioppettante 2-2. La squadra di mister Caravaggio riparte subito forte e mette alle corde il Tornareccio ed il goal arriva al venticinquesimo con un autentico eurogol di Mimmo Gueye che da posizione impossibile batte l'esterefatto portiere ( grandissima la prova del centrocampista ortonese tornato sui suoi livelli). Mai come questa volta il detto non c'è due senza tre calza a pennello, infatti dopo pochi minuti gli atessani pareggiano con un bel tiro da fuori area. Ma il Victoria Cross ci crede fino alla fine e quando mancano otto minuti, arriva il goal della vittoria. Fa tutto Nicola Sanvitale che si procura una punizione e da trenta metri, con una sassata incredibile mette la palla nell'angolino dove il portiere non può arrivarci. Negli ultimi minuti gli ortonesi mettono in campo, ancora di più, quella "cattiveria" agonistica che era mancata nelle partite precedenti e non concedono più nulla agli avversari mandando in archivio una partita che si poteva chiudere prima ma che, alla fine, è stato ancora più bello perché sofferto fino al novantacinquesimo minuto. La squadra ha dimostrato tutta la propria forza in questa partita, non si è abbattuta pur essendo stata raggiunta per ben tre volte e questo solo un gruppo unito poteva riportare a casa i tre punti. Appuntamento a sabato prossimo dove al Comunale di Ortona arriverà il San Buono e sarà una buona occasione per regalare ai propri tifosi la prima vittoria casalinga. FORZA VICTORIA CROSS ORTONA!