Perde di misura il Victoria Cross contro l'ostico Trigno Celenza

Trigno Celenza - Victoria Cross Ortona 2-1. Formazione: Domenico Doghieri Luca Serra Yuri Gnagnarelli Mouhamed Gueye Marco Edvan Abazi Mattia Annecchini (70° D'intino Domenico) Cantoli Bakary Nicola Mattia Di Benedetto Nicola Sanvitale (75° Ovidiu Traicu) Daniele d'Alessandro (78° Giuseppe Civitarese) Nicola Scarinci Un Victoria Cross sotto tono esce sconfitto dal campo di Celenza sul Trigno perdendo di misura contro una squadra che ci ha creduto di più ed alla fine ha meritato i tre punti. Il Celenza parte subito forte e mette alle corde gli ortonesi pur non creando problemi al portiere. Dopo venti minuti la squadra di mister Caravaggio ha due buone occasioni, prima con Sanvitale e poi con D'Alessandro, entrambi sfiorano il palo. Alla mezz'ora il Victoria Cross passa in vantaggio con un gran goal di Annecchini che, prima recupera un pallone e poi si invola da solo e batte il portiere con un rasoterra imparabile ( ottima la prova del centrocampista ortonese). Neanche il tempo di assaporare il vantaggio che il Celenza pareggia con un rigore procuratori con esperienza da parte del loro attaccante. E quando il primo tempo sta per concludersi arriva il raddoppio con una punizione calciata magistralmente dal loro numero dieci che mette la palla sotto l'incrocio dove Doghieri non può arrivarci. Un uno due che mette al tappeto il Victoria Cross, infatti nel secondo tempo non succede più nulla, non ci sono state occasioni degni di nota con la squadra di casa che guadagna tre punti in classifica. Sicuramente un passo indietro per gli ortonesi che non hanno ripetuto la buona prestazione della prima gara. La testa va subito alla prossima partita dove al Comunale di Ortona arriverà I Draghi San Luca, squadra prima in classifica a punteggio pieno.