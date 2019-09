TORNA IL DERBY DOPO QUALCHE DECENNIO AD ORTONA- SARÀ UNA FESTA DI CALCIO CHE RICHIAMERÀ LE COSCIENZE SOPITE DEI TIFOSI ORTONESI

Cresce la febbre in città per il ritorno del derby di calcio che manca ormai da qualche decennio.

La ssd Ortona e la Virtus Ortona daranno vita sicuramente ad una gara avvincente per la gioia dei propri tifosi che accorreranno a gremire le gradinate di uno splendido stadio e tiferanno per la squadra del cuore.

I derby hanno un sapore tutto particolare , non sono gare normali perché coinvolgono , di solito, l’intera tifoseria cittadina che per l’occasione si dividerà e tiferà in modo come non mai per i loro rispettivi colori.

La gara si preannuncia avvincente e combattuta in considerazione anche delle difficoltà che le due squadre hanno incontrato in tutta evidenza nelle prime 3 giornate di campionato che per la ssd hanno portato solo 3 punti ed addirittura per la Virtus solo uno.

Quindi sarà una gara che oltre all’importanza di per se’ perché derby lo sarà anche perché potrebbe decretare una crisi di una delle due squadre in caso di sconfitta.

Fare pronostici , nel calcio, è sempre difficile e figuriamoci nel caso di un derby, e se una gara del genere fosse in una schedina la migliore soluzione , per lo scommettitore , sarebbe mettere una tripla.

Comunque stando alle aspettative con cui sono stati allestiti i rispettivi organici si può ipotizzare che la ssd Ortona è la società che più si è spesa per avere una compagine che almeno riesca a raggiungere i play off , mentre l’obbiettivo principale della Virtus è raggiungere la salvezza.

Ho avuto modo di sentire gli umori dei due allenatori e devo dire che sono improntati alla estrema prudenza ma con reciproca fiducia nelle rispettive squadre ma sinceramente non mi sarei aspettato nulla di diverso, certo però che trapela l’estrema importanza che ambedue danno al risultato della gara visto che c’e da recuperare il gap iniziale dovuto anche a prestazioni onestamente al di sotto di tutte le aspettative.

La ssd Ortona potrebbe riproporre la stessa formazione vincente in quel di Lanciano ma se il centrocampista Dragani avrà superato l’infortunio di cui è stato vittima nell’incontro casalingo control’Elicese è probabile che riprenderà il suo posto avvicendando il suo sostituto Di Peco. La difesa dovrebbe essere riconfermata in blocco . Le due punte dovvrebbero essere De Luca e Pompilio , entrambi a segno domenica scorsa. Comunque l’allenatore D’Ambrosio ha a disposizione un ampio e valido organico e quindi delle sorprese non sono escluse .

Sono sicuro che lo spettacolo sarà degno di un vero derby e sarà improntata al sano agonismo e da parte mia non mi resta che augurare alle due squadre : “ Vinca il migliore “.

Amerigo Gizzi