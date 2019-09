Pareggia il Victoria Cross Ortona all'esordio

Victoria Cross Ortona - Virtus Rocca San Giovanni 0-0. Formazione: Domenico Doghieri Luca Serra Yuri Gnagnarelli Nicola Scarinci Marco Palmieri Giacomo Di Salvatore Cantoli Bakary Nicola (60° Mattia Annecchini) Mattia Di Benedetto Pilo Ahma Ba (85° Nicola Sanvitale) D'intino Domenico Mouhamed Gueye. Più che buono l'esordio stagionale nel campionato di Seconda Categoria per la compagine ortonese che per le occasioni avute avrebbe meritato ampiamente la vittoria. Dopo dieci minuti di studio, il Victoria Cross comincia a macinare il suo gioco e su uno stupendo cross dalla fascia di Gnagnarelli, Ba colpisce di testa e solo un doppio miracolo del portiere evita la capitolazione. Passano altri dieci minuti ed ancora Ba in slalom viene falciato in area di rigore dal portiere e l'arbitro non può che fischiare il penalty (ottimo l'arbitraggio del diciottenne della sezione di Lanciano). Sul dischetto va Di Benedetto che la calcia alto e spreca l'occasione che, forse, avrebbe indirizzato la partita in maniera diversa. Il pallino è sempre in mano ad i ragazzi di Mister Caravaggio che però non concretizzano e la prima frazione va in archivio a reti bianche. Nel secondo tempo il Victoria Cross ci riprova ancora, prima con Palmieri di testa su corner, poi con dei tiri da fuori area con Scarinci, D'intino e Di Benedetto. Con il passare del tempo la squadra cala d'intensità e sul finire per poco non arriva la beffa, uno svarione in difesa fa si che l'attaccante ospite si involi da solo e capitan Giacomo Di Salvatore non può che fermarlo al limite dell'area in maniera scorretta e meritarsi il cartellino rosso ma salvando il risultato. Si chiude qui la partita con un pareggio che va stretto ai ragazzi del Team manager Vincenzo Napoletano che, seppur ancora imballati dopo un mese di dura preparazione, hanno creato delle belle trame di gioco che non hanno portato al goal per un nonnulla. Un ringraziamento a tutto il folto pubblico presente che ci segue sempre di più e il loro applauso finale ci carica sempre a fare meglio . Domenica prossima andremo in trasferta a Celenza sul Trigno, penso che partiremo un paio di giorni prima... FORZA VICTORIA CROSS ORTONA.