L’UNICO RISULTATO UTILE PER L’SSD ORTONA CALCIO È LA VITTORIA DOPO LA SCONFITTA RIMEDIATA DALLA CASOLANA

Dopo lo scivolone di domenica scorsa in quel di Casoli l’SSD Ortona non può permettersi un altro passo falso e quindi l’unico risultato utile è la vittoria.

L’ambiente è fiducioso in un pronto riscatto e la squadra si è allenata in settimana al meglio sotto la sapiente preparazione atletica dell’ottimo Cieri Paolo , il meglio in circolazione, che ha messo a disposizione del Mister Mario D’Ambrosio tutto l’organico recuperando quindi tutti gli infortunati.

Dopo la sconfitta patita credo che qualche correttivo verrà fatto in attacco , dove dovrebbero rientrare a pieno regime il centravanti Pompilio e l’esterno dx alto Bernabeo, mentre a centrocampo potrebbe essere impiegato l’incontrista Miocchi per dare più solidità al reparto nevralgico del campo.

La difesa dovrebbe essere confermata in blocco .

Quindi la compagine gialloverde potrebbe schierarsi con : 1- Garibaldi, 2- Daloiso, 3- Grossi, 4- Lieti, 5- D’Intino, 6- Scioletti, 7- Bernabeo, 8- Avantaggiato, 9- Pompilio, 10- Dragani, 11- Miocchi ( Di Peco ).

La gara sarà tutt’altro che facile ma il Mister D’Ambrosio sta curando i minimi particolari senza lasciare nulla al caso e motivando e caricando adeguatamente tutta la compagine che dovrebbe dare il meglio di se e regalare così la prima vittoria del campionato i propri tifosi.

Amerigo Gizzi