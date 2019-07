La SIECO chiama e SIMONI risponde «Presente!»

Ora che Andrea Lanci è passato “dall’altra parte” andando a rivestire il ruolo di Direttore Generale, il Senatore di Casa Impavida è lui, Michele Simoni.



Fatta eccezione per una singola stagione, 2009/2010, nella quale per motivi di studio Michele Simoni ha giocato ad Anagni, in B1, la sua vita pallavolistica è stata scandita dai battiti di un cuore Impavido. Comincia da ragazzino nel settore giovanile ortonese per fare il suo esordio in prima squadra nella stagione 2007/2008 quando l’Impavida era impegnata nel campionato nazionale di Serie B2. Nel 2009/2010 la sua “scappatella” in quel di Anagni, dove si mette in bella mostra nel campionato di Serie B1 per poi fare ritorno nella sua città l’anno successivo. Da allora le strade dell’Impavida e di Michele non si sono più separate. Nella stagione 2012/2013 c’è il grande ritorno della SIECO in Serie A2 e Michele Simoni fa il suo esordio nella seconda serie nazionale. Con il prossimo saranno quindi ben dodici i campionati con i colori dell’Impavida per il nostro centralone, otto dei quali in serie A2.



«Contentissimo di essere ancora nell’Impavida. Felice di ritrovare compagni con i quali ho già avuto il piacere di giocare e soprattutto conoscere i nuovi arrivati. Come ogni anno l’obiettivo è di ottenere il massimo ma gli stimoli questa volta sono maggiori. La nuova Serie A2 è composta dalle migliori squadre dei due gironi della passata stagione e quindi dovremo dimostrare a noi stessi e agli altri di meritare di essere in questa “élite”. Un saluto a tutti i tifosi, ci vediamo preso in palestra!»



Michele Simoni



Data di Nascita: 26/05/1990

Luogo di Nascita: Roma

Ruolo: Centrale

Altezza: 193 cm







2019/2020 SIECO SERVICE ORTONA (Serie A2)

2018/2019 Sieco Service Ortona (Serie A2)

2017/2018 Sieco Service Ortona (Serie A2)

2016/2017 Sieco Service Ortona (Serie A2)

2015/2016 Sieco Service Ortona (Serie A2)

2014/2015 Sieco Service Ortona (Serie A2)

2013/2014 Sieco Service Ortona (Serie A2)

2012/2013 Sieco Service Ortona (Serie A2)

2010/2012 Impavida Ortona (CH) (Serie B1)

2009/2010 Pallavolo Anagni (FR) (Serie B1)

2007/2009 Impavida Ortona (CH) (Serie B2)

2004/2007 Settore Giovanile Impavida Ortona