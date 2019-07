Michael Menicali alla sua terza stagione ad Ortona

Nato a Moncalieri, in provincia di Torino, l’8 marzo del 1990, Menicali è un centrale classe ’90 alto 203 centimetri. Cresciuto nel Volley Chisola, Michael fa il suo esordio in un campionato nazionale nel 2009 tra le fila del Biella in B2 e con la stessa conquisterà nel 2011 la promozione in B1. Arrivano poi due stagioni a Cagliari, sempre in Serie B1 e poi, la tanto agognata serie A2 nel 2014 grazie alla Caffè Aiello Corigliano. Arriveranno in seguito Civita Castellana prima e Siena poi, con la quale conquisterà nel 2017 la Coppa Italia di Serie A2. Dal campionato 2017/2018 approda alla SIECO e ne diventa punto di riferimento. Nella stagione 2019/2020 mette a segno 188 punti, dei quali 63 grazie al muro e 13 direttamente dal servizio.



La parola a Menicali: «Sono contentissimo di poter giocare nuovamente per la maglia dell’Impavida, una grande famiglia composta da dirigenti, tifosi e tutti quelli che ruotano intorno a questa realità. Spero che la squadra riesca a disputare un buon campionato, ma non vedo perché non dovrebbe, dato che i presupposti per fare bene ci sono tutti. Un saluto ai mitici Dragoni e a tutti i tifosi dell’Impavida»



MICHAEL MENICALI: Luogo di Nascita: Moncalieri (To) Data di Nascita: 08/03/1990 Ruolo: Centrale Altezza: 203cm

CARRIERA:

2019-2020 SIECO IMPAVIDA ORTONA

2018-2019 SIECO IMPAVIDA ORTONA 2017-2018 SIECO IMPAVIDA ORTONA 2016-2017 Emma Villas Siena (A2 UnipolSai) 2015-2016 Globo Scarabeo Civita Castellana (A2 UnipolSai) 2014-2015 Caffè Aiello Corigliano (A2 Unipol Sai) 2012-2014 Pallavolo Cagliari (Serie B1) 2011-2012 Pallavolo Biella (Serie B1) 2010-2011 Pallavolo Biella (Serie B2) 2009-2010 Pallavolo Biella (Serie B1)





c.s. Sieco Service Impavida Ortona