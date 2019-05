Fantastica remuntada del Victoria Cross da 0-2 a 3-2

Victoria Cross Ortona - Sant'Apollinare 3-2. Formazione: Luigi Cirillo, Luca Serra, Andrea Pacaccio, Thomas Basilisca (60° Yuri Gnagnarelli) , Marco Edvan Abazi, Daniele Mattucci (50° Gueye Mouhamed), Daniele d'Alessandro, D'intino Domenico, Mirko Foderà (65° Alessio Paolucci), Giordan Vitale, Ovidiu Traicu (85 ° Francesco Ranalli). Congedo migliore non poteva esserci per il Victoria Cross che, davanti ad i suoi tifosi, ha chiuso in bellezza il suo campionato vincendo in remuntada battendo un ottimo Sant'Apollinare che era reduce da sei vittorie consecutive. L'inizio della gara non è stato dei migliori per gli ortonesi, infatti dopo cinque minuti Cirillo deve superarsi per sventare il goal, passano altri cinque minuti e la squadra ospite usufruisce di un penalty che l'attaccante spreca colpendo la traversa. Al ventesimo il Sant'Apollinare passa meritatamente in vantaggio con un bel goal da fuori area. I ragazzi di Mister Leonelli fanno fatica ad esprimere il proprio gioco e creano solo una palla goal con Foderà che colpisce la traversa. Si va al riposo sull'1-0 per gli ospiti. Il secondo tempo comincia sulla stessa lunghezza d'onda del primo e dopo dieci minuti il Sant'Apollinare raddoppia. Il Mister inserisce l'artiglieria pesante, Mimmo Gueye e Yuri Gnagnarelli, e comincia una nuova partita. Il Victoria Cross, quando mancano ventidue minuti alla fine, chiude il Sant'Apollinare nella propria area ed accorcia le distanze con un gran goal di Traicu che in girata batte imparabilmente il portiere. Passano altri dieci minuti ed arriva il pareggio con bel tiro da fuori area di D'intino che fa secco l'estremo difensore. Ormai il Sant'Apollinare è alle corde e l'apoteosi arriva a cinque minuti dalla fine con un imprendibile D'Alessandro che si libera di un paio di avversari e calcia il pallone dove il portiere non può arrivare, altra prova devastante del CR7 ortonese tornato ai suoi livelli. In pieno recupero gi ortonesi, non sazi, sfiorano il quarto goal con Paolucci che avrebbe meritato la gioia del goal e dopo quattro minuti di recupero mette fine alla contesa, dando inizio ai festeggiamenti della squadra di casa. Peccato che il campionato sia finito, perché la squadra del presidente Misci nelle ultime quattordici gare ne ha vinte dieci, pareggiate tre e persa solo una, giocando un ottimo calcio, soprattutto dando spettacolo e prendendosi complimenti dagli avversari. Un grande gruppo quello messo su dal Team Manager Napoletano Vincenzo, con dei ragazzi che oltre ad essere compagni di squadra sono anche amici fuori dal campo e su queste basi solide che ripartiremo per nuovi obiettivi, con l'innesto di altri giocatori che vorranno sposare il progetto Victoria Cross che vuole continuare a crescere ed a regalare gioie ed emozioni ai propri tifosi che insieme a noi stanno crescendo sempre di più. FORZA VICTORIA CROSS ORTONA.