Pareggia in trasferta il Victoria Cross giocando una grande gara

Ari - Victoria Cross Ortona 2-2. Formazione: Luigi Cirillo, Thomas Basilisca, Luca Serra, Giacomo Di Salvatore, Marco Edvan Abazi, Yuri Gnagnarelli, Daniele d'Alessandro (70° Francesco Ranalli), Alessio Paolucci (80° Olindo Cicconetti), Ovidiu Traicu, D'intino Domenico, Mirko Foderà. Altra ottima partita giocata dalla squadra di mister Leonelli che pareggia ad Ari contro una squadra in piena lotta per i play off, un risultato che va stretto agli ortonesi. Il Victoria Cross parte subito forte e al decimo minuto, un sinistro da trenta metri di Daniele D'Alessandro prende in pieno la traversa, sarebbe stato un eurogol. Passano altri dieci minuti e, nella stessa azione, prima ancora D'Alessandro di testa e poi Traicu a botta sicura sono fermati miracolosamente dal portiere di casa che si supera e sventa il pericolo. Al primo affondo degno di nota, alla mezz'ora, l'Ari passa in vantaggio con un tiro da fuori area che batte l'incolpevole Cirillo (ottima la prova del portiere alla sua prima con la maglia biancorossa). Gli ortonesi non ci stanno e dopo cinque minuti pareggiano, rimessa laterale lunghissima di Gnagnarelli che serve Foderà, lesto a beffare il portiere con un gran colpo di testa. Il primo tempo si chiude sull'1-1. Il secondo tempo riparte con i ragazzi di Mister Leonelli che fanno la partita ed al 25° raccolgono i frutti con una bella iniziativa di Paolucci che serve Traicu che di testa insacca e porta in vantaggio meritatamente il Victoria Cross. Passano pochi minuti ed un devastante Domenico D'Intino si libera di un paio di avversari, ed una volta entrato in area viene letteralmente asfaltato dall'ultimo difensore ma l'arbitro incredibilmente non fischia il sacrosanto rigore ( anche lo sportivissimo allenatore di casa ha ammesso che era netto). Dal possibile 1-3, a quattro minuti dalla fine arriva il 2-2, su una mischia generata da un corner con l'attaccante di casa che beffa la difesa ortonese e manda in archivio una partita che ha confermato tutto il valore della squadra di Mister Leonelli che nelle ultime tredici partite ne ha vinte nove, pareggiate tre e persa solo una. Sabato pomeriggio alle 15.30, al Comunale di Ortona ci sarà l'ultima partita della stagione contro il Sant'Apollinare, per chiudere in bellezza davanti ai propri tifosi. FORZA VICTORIA CROSS ORTONA.