Ultima trasferta stagionale per il Victoria Cross Ortona

Domenica 19 maggio alle 16.30, il Victoria Cross Ortona affronterà in trasferta l'Ari in una gara valevole per la penultima giornata di campionato. Dopo l'ottima prestazione di domenica scorsa coincisa con la vittoria in trasferta a Civitella Messer Raimondo, la squadra di mister Leonelli affronterà gli avversari che sono al sesto posto in classifica ed in piena lotta per entrare in un posto nei play off. Sarà una gara insidiosa, contro una squadra che gioca un buon calcio, ma gli ortonesi lotteranno come sempre per riportare a casa un risultato positivo.