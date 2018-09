Notte Bianca dello Sport

Una notte all'insegna dello sport,con il coinvolgimento delle associazioni sportive cittadine.La kermesse, organizzata dalla delegazione di Chieti del Coni Abruzzo in collaborazione con il Comune di Ortona, si svolgerà il prossimo 15 settembre nel centro cittadino che, per l'occasione si trasformerà in una sorta di stadio all'aperto, per accogliere dimostrazioni ed esibizioni oltre che per permettere ai presenti di provare alcune discipline sportive.

" Si tratta di una manifestazione itinerante- si legge in una nota della delegazione di Chieti del Coni Abruzzo-che si svolge da svariati anni e che ha toccato con grande successo i più importanti centri della nostra Provincia. La kermesse, nelle intenzioni del massimo organismo sportivo italiano, mira a promuovere lo sport attraverso la.splendida cornice dei centri cittadini. Ringraziamo l amministrazione comunale di Ortona e tutte le società che hanno aderito".

Teatro principale dell'evento sarà la splendida Piazza S.Tommaso.

Queste, tra le altre, le associazioni sportive partecipanti: Gymnica Anthea, Intrepida Basket, Asd Karate Studio, Assieme Team Karate Torti Ortona,fcd Sport Team Ortona, Asd Victoria Cross Ortona, Impavida volley Ortona,Asd Armony Ortona, Tombesi Calcio a 5, Gio Basket Ortona. Uno spazio sarà dedicato anche alla Lega Navale Ortona, al tiro con l'arco con gli Arcieri delle Torri di Ripa Teatina e al Coni Abruzzo.

