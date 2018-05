La Virtus Ortona Scuola Calcio Élite rappresenterà l'Abruzzo al Torneo nazionale Under 13 riservato alle Scuole Calcio Élite ed alle Società di football professionistico.

Concluse le fasi regionali iniziano adesso quelle interregionali organizzate in quattro concentramenti dove si affronteranno le regioni limitrofe a ciascuna regione organizzatrice.

La Virtus Ortona Scuola Calcio Élite rappresenterà l'Abruzzo e parteciperà nel prossimo fine settimana del 05 e 06 maggio al concentramento di Castel di Sangro, affrontando la A.S. Roma campione regionale Lazio, la Vigor Senigallia campione regionale Marche e l'Accademia Terni campione regionale Umbria. La vincente di ciascun concentramento accederà alla finalissima Nazionale presso il Centro di preparazione olimpica CONI di Formia in programma il 26 e 27 maggio. Grande la soddisfazione in casa giallo verde per il prestigioso risultato ottenuto, risultato che testimonia competenza, professionalità ed una perfetta programmazione curata dallo Staff tecnico e organizzativo della società A.S.D.Virtus Virtus Ortona Calcio 2008 .



Il gruppo 2005 che parteciperà alle finali è un gruppo di giovani adolescenti che raccoglie i frutti di oltre 7 anni di duro lavoro quotidiano.

I responsabili del settore giovanile prof. Reati Danilo e prof. Rocco Majo sono certi che il gruppo 2005 farà da apripista e che le categorie giovanili delle classi successive sono pronte a percorrere lo stesso percorso formativo svolto quest'anno dagli Under 13 campioni regionali calcio a 9.

La società ha voluto fortemente creare una base solidissima di scuola calcio che vedrà nel giro di pochi anni la Virtus Ortona protagonista anche negli altri campionati giovanili regionali.



In bocca al lupo agli Under 13 della Virtus Ortona e forza ragazzi !