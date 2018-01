DERBY D'ABRUZZO, ATTO 2

Sono passati quasi 100 giorni da quell'incredibile Domenica 15 Ottobre al PalaElettra e dall'elettrizzante Derby vinto sul filo di lana contro l'Amatori Pescara di un solo punto (80-81).

Da allora i biancorossi hanno perso solo 5 match, ritmo che ha permesso alla squadra di Coach Rajola di conquistare le Final 8 di Coppa Italia ed occupare attualmente la 5a posizione in classifica a 20 punti. Questo nonostante la sonora sconfitta subita dalla Capolista San Severo in casa dei gialloneri la settimana scorsa (101-65).

L'Amatori ha dimostrato di essere una delle migliori squadre del Girone C, ma, come la pallacanestro e lo sport in generale ci ha sempre dimostrato, ogni partita è una storia a sé, in particolare un Derby, e lo spirito dei ragazzi di Coach Salomone è quello di replicare l'impresa dell'andata, della quale è ancora forte nelle orecchie l'urlo finale dei tifosi dopo il libero decisivo di Capitan Martelli.

Il Capitolo 2 del Derby d'Abruzzo avrà luogo al PalaMelilla alle 18 di Domenica 21 Gennaio, dove siete tutti invitati a sostenere i biancoblù in questa difficile ed entusiasmante sfida.