PUBBLICITARI DI SE STESSI INDORANO LA PILLOLA SU DI LORO MA LA REALTA' DELLA CITTA' E' UNO SFACELO

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Impianti sportivi freddi, il sindaco esca dalla bolla del silenzio e intervenga

Sindaco e assessori ogni giorno, magnificano il loro operato escludendo volutamente e metodicamente tutto ciò che non funziona in città. Pubblicitari di se stessi indorano la pillola su di loro, ma la realtà della città è molto diversa.

Prendiamo il caso sollevato dai genitori che portano i figli alla palestra di San Giuseppe, un impianto dove si allenano decine di ragazzi adolescenti e si disputano campionati di pallavolo, che come scrivono preoccupati i genitori, incontri svolti “in condizioni disumane”. La struttura infatti è fredda, inospitale priva di un impianto di riscaldamento che funzioni. I genitori hanno sollevato il problema da tempo ed ora sono tornati alla carica scrivendo alla ASL, al Sindaco, al sottoscritto e alla federazione Pallavolo, chiedendo di porre fine ai disagi sopportati da troppo tempo.

Così ad Ortona si assiste alla doppia verità, quella auto pubblicitaria del sindaco e dei suoi assessori del tutto va bene anzi benissimo, purché non si disturbino loro e le loro faccende.

Poi c’è la città vera che si fa sentire - come nel caso dei genitori della palestra di San Giuseppe - quando riesce ad organizzarsi e con disappunto rende note le cose che non vanno.

PALESTRA S. GIUSEPPE SENZA RISCALDAMENTOSindaco e giunta ora non facciano scena muta come in Consiglio comunale, diano risposte e intervengano. La lista dei problemi dovuti alla loro negligenza si allunga ogni giorno di più.

PEPPINO POLIDORI CS

#Ortona #ImpiantiSportivi #palestra #pallavolo #problemi #silenzio