I SILENZI INDECOROSI DEL SINDACO SU UNA CITTA' CHE ARRETRA

I silenzi indecorosi su una città che arretra

Il silenzio del sindaco Castiglione, dei suoi assessori e consiglieri sui problemi seri che stringono Ortona e tengono in scacco i cittadini, è allarmante.

Silenzio sulle richieste pazze di Tari e Tasi (come se i contribuenti non avessero nemmeno il diritto di sapere dal sindaco perché dovrebbero pagare cifre così alte e dubbie).

Silenzio sul rendiconto (che va fatto per legge) dei soldi spesi per le feste. Silenzio sul Fondo per l’agricoltura in crisi che lui stesso ha votato.

Silenzio sul futuro (concreto non gli annunci) del Porto e del Polo vitivinicolo in crisi. Silenzio sulla mancata realizzazione dell’ascensore comunale e sull’adeguamento e sicurezza degli uffici municipali. Silenzio sulla rischiosa Fragilità della Costa e dei danni al Castello. Silenzio sulla Stazione ferroviaria senza servizi e dove fermano ormai due treni.



Silenzio sui fiumi e zone cittadine inquinate.

Silenzio sull’Ospedale i cui servizi sono ridotti al minimo. Silenzio su un tema importantissimo come lavoro e imprese. Silenzio sulla Zona economica speciale (Zes).

Silenzio sul piano demaniale marittimo e su cosa intenda fare veramente il sindaco sul Prg con quali vantaggi e svantaggi per i cittadini. Silenzio sullo sviluppo della città che perde ogni buona occasione per ritornare ad avere un ruolo.

Il Sindaco dei silenzi esca dal suo ostinato immobilismo. I danni della sua incapacità amministrativa ricadono sulla città e su quelle famiglie più fragili.



Avvii subito un confronto pubblico su ogni questione importante con i cittadini e le opposizioni. In pubblico davanti alle persone vere dica cosa sta facendo. Non è il ruolo di un primo cittadino quello di rimanere muto. È stato eletto ed è pagato per fare gli interessi della città, ossia di tutti. Li faccia.

PEPPINO POLIDORI CS



#Ortona #Silenzi #Tasi #Tari #RendicontoFeste #Agricoltura #Porto #Costa #Castello #Ospedale #Stazione #Inquinamento #PRG #PianoDemanialeMarittimo #ZES #Lavoro