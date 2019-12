I SILENZI DEL SINDACO MANDARINO E DI UNA NUOVA MAGGIORANZA DI VALVASSORI E VALVASSINI

I silenzi del sindaco mandarino e di una maggioranza di valvassori e valvassini

Mentre le famiglie Ortonesi non sanno come reagire alla richiesta di pagamento di migliaia di euro per tributi Tasi e Tari, per servizi in molti casi dubbi, mal conteggiati o forse per soldi che nemmeno dovevano essere richiesti, il sindaco Castiglione non dice nulla.

Fa finta che la questione non riguarda lui e i suoi amministratori, ma lascia a società private di sbrigare il lavoro duro della richiesta di soldi. D’altronde da furbetto ha capito che i poveretti di Ortona finiranno impigliati nella rete della burocrazia e dovranno pagare perché altrimenti arriveranno sanzioni più dure, mentre lui se ne sta zitto e beato con il doppio stipendio pagato dagli stessi malcapitati cittadini.

Ad Ortona negli ultimi anni ci sono stati sindaci che almeno una professione l’avevano e sono per correttezza rimasti su una linea di serietà politica e istituzionale, perché, se vogliamo, Puletti, Fratino e D’Ottavio (quest’ultimo costantemente bersagliato dai suoi stessi alleati) dovevano dar conto a logiche interne .

Invece dei “Noi con Leo” non si sa più che fine abbiano fatto e Castiglione governa come un Mandarino Cinese con uno ristrettissimo numero di persone ammutolite per non dire asservite ai suoi desideri e silenzi.

Così ad Ortona ci sono due città: la cittadella del sindaco dove si sta comodi e tranquilli; e quella scomodissima dei cittadini veri che cercano di capire se quelle lettere con richieste di soldi siano arrivate da Marte.

In fondo bisogna pur dire bravo al sindaco di essersi costruito un piccolo dorato feudo politico con vassalli, valvassori e valvassini. Mentre tutti gli altri sono servi della gleba.

Castiglione pensa che il silenzio sia d’oro, ma si sbaglia.

PEPPINO POLIDORI CS

#Ortona #TASI #TARI #Silenzio #Sindaco #Mandarino #Vassalli #Valvassori #Valvassini