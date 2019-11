MENTRE CASTIGLIONE RIFLETTE LA CITTA' AFFONDA

Castiglione riflette, la città affonda e nel palazzo arrivano le new entry

Il sindaco Castiglione dissimula la crisi e il fallimento suo e della sua amministrazione parlando di “pausa di riflessione”. Oggi in Consiglio comunale, - riunioni che costano a tutti i cittadini oltre agli stipendi di sindaco e assessori -, per non concludere nulla, nello stile ormai approssimativo e capriccioso dell’improvvisazione al potere.

Così mentre la città affonda nei ritardi su tutto, nella crisi occupazionale, in un porto che se tutto va bene finirà alcuni lavori “urgenti” tra cinque anni e il settore vinicolo prossimo con la Cantina Ortona al dissesto finanziario, ecco Castiglione “riflette”.

Ormai è risaputo che cambierà un paio di assessori pescandoli un po’ qua è un po’ la, poi dirà che ora c’è una magnifica squadra che farà sognare i cittadini. Di sicuro saranno spese parole e di certo i due ex assessori messi alla porta faranno da capro espiatorio della incapacità del sindaco.

Eppoi è altrettanto certo che le nuove entrate cercheranno un ruolo e un po’ di visibilità a buon mercato. D’altronde la politica locale ad Ortona è un po’ così, “oggi qui domani la”. Vedremo oggi in Aula.

Da esponente di Centrodestra, da politico moderato dico a chi esce di scena e tra questi l’ex assessore Falcone che farà da parafulmini su più guai, ma gli auguro, dopo questa sfortunata parentesi amministrativa, di trovare una via migliore per il suo impegno.

Così gli auguri, nel solo interesse della città, ai nuovi assessori di buon lavoro, che dalla opposizione giudicherò in base ai risultati concreti e non alle “riflessioni” e giravolte di Leo Castiglione.

So perché è notorio che un amico personale nonché bravo tecnico come Marcello di Bartolomeo, prenderà posto in giunta come assessore al bilancio. Compito delicato, non privo di pericoli, tuttavia credo che il neo assessore saprà almeno suggerire al sindaco di non finire in qualche guaio contabile di ingiustificate spese.

Per il resto i due anni e mezzo di Castiglione c’è da chiedersi a cosa siano serviti. Io dico a niente, ma il peggio per la città deve ancora arrivare. Vedremo cosa si dirà alla prossima “pausa di riflessione”.

PEPPINO POLIDORI CS

