Porto: sbloccati i fondi, i lavori dureranno 5 anni. Nel frattempo si perderanno altre occasioni di sviluppo

Ora i fondi ci sono, ma i tempi saranno lunghi. La riunione del Comitato Porto di ieri, dove erano presenti oltre agli imprenditori portuali e consiglieri comunali, l’assessore regionale Mauro Febbo, il Comandante del Porto e il Presidente dell’ARAP, si è conclusa con una buona notizia.

I lavori di dragaggio, la diga sud, la realizzazione di infrastrutture con la sistemazione di alcune aree, si faranno ma i tempi sono destinati ad allungarsi. A dicembre saranno individuati i professionisti che firmeranno i progetti dei lavori, pronti nella primavera del 2020, poi un anno per la VIA (valutazione impatto ambientale), seguiranno i bandi e appalti, infine le opere dovranno essere concluse nel 2025.

Quindi cinque anni, che oggi rappresentano un tempo medio lungo, che diventa lunghissimo se si somma a tutti i ritardi e rinvii del passato. Insomma una attesa premiata a metà.

L’assessore Febbo ha rivendicato il giusto merito di aver sbloccato i fondi e di averli resi disponibili. Ha spiegato che i fondi sono sempre quelli del Masterplan ma ora c’è la possibilità di avviare i lavori perché vi è la disponibilità immediata del 20% della cifra da destinare subito alle imprese che dovranno realizzare le opere.

Nella realtà dei fatti: la diga sud, il dragaggio e alcune opere di infrastrutturali del porto saranno fatte ma tra tempi persi nel passato e quelli che serviranno ora per ultimare i lavori, saranno trascorsi oltre 10 anni. Nel frattempo lo scalo marittimo che oggi intercetta appena li 0,5% dei traffici marittimi dell’Adriatico, ossia una percentuale residuale, rimarrà a livelli di sopravvivenza. E lo sarà anche per i prossimi anni.

Quindi per il momento addio sogni di rilancio, di sviluppo a beneficio della città e dei giovani. Da parte mia ho sottolineato che finalmente c’è un crono programma dei lavori che deve essere rispettato, inoltre anche in questa occasione ho sollecitato l’assessore Febbo affinché sia nominato un rappresentante di Ortona nell’autorità portuale.

Ultima notizia l’imminente istituzione del punto di ispezione frontaliera per l’interessamento dell’assessore all’agricoltura Emanuele Imprudente e alla disponibilità del Comandante del Porto. Per il momento il punto di ispezione frontaliera (PIF) sarà sistemata nei locali della dogana ma ci sono i fondi (500 mila euro) per realizzare una propria sede.



Adesso tocca al Comune fare la sua parte e vigilare affinché gli annunci si traducano in fatti e non nelle solite promesse.

PEPPINO POLIDORI CS

