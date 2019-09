E BRAVO IL SINDACO CASTIGLIONE, AUMENTI A RAFFICA DAL 100% al 400%

Colpo grosso di sindaco e giunta.

Aumenti a raffica, pagano i cittadini

Come la giunta e il sindaco Castiglione fanno quadrare i conti? Semplice: aumentando il costo per i cittadini dei diritti di segretaria e istruttoria dei procedimenti dello sportello unico per le attività produttive e dello sportello unico per l’edilizia (delibera di giunta n. 164, del 8/8/2019).

E che aumenti dal 100% al 400%.

Ora basta chiedere qualsiasi atto in Comune come la CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata: la più ricorrente perché necessaria per i lavori di ristrutturazione del proprio immobile) per vedere che prima costava 25 euro adesso 100 euro. Per esattezza allego un estratto dei sevizi che sono aumentati in modo indiscriminato e senza logica se non quella utile alla giunta e sindaco per coprire la girandola di spese e sprechi.

Infine, - tanto non c’è molto da aggiungere - la notizia degli aumenti, sindaco e giunta l’hanno presa e attuata in sordina, confidando che nessuno se ne sarebbe accorto o avrebbe protestato.

Ah come sarebbe stato bello se Castiglione e i suoi consiglieri avessero fatto inserire tutti gli aumenti dal loro solerte ufficio stampa tra le notizie presenti sulla pagina del Comune; ma quelle, come si sa, devono solo parlare bene del grande operato del primo cittadino.

Così non solo i cittadini devono pagare ma senza nemmeno sapere perché. Complimenti vivissimi a Castiglione, al presidente del Consiglio e agli assessori. Tutti, naturalmente, a pieno stipendio.

PEPPINO POLIDORI CS

