Peticcio, torna l’onda nera. Inascoltati appelli e denunce

“Uno scarico fognario senza controllo che inquina i terreni e il mare. Ecco l’inchiesta di un cittadino di buona volontà”. Così iniziava il mio post sullo scarico fognario abusivo del Peticcio, era il 14 luglio. Una denuncia documentata, con foto e video, realizzati da un cittadino e seguito da un mio esposto ai carabinieri forestali. Chiesi spiegazioni ma dal sindaco Castiglione, dal suo staff, dai suoi consiglieri e assessori nemmeno una parola su un fatto ormai diventato di dominio pubblico. Anzi ci fu chi ironizzò sulla questione. Il silenzio delle Istituzioni che sono tali per vigilare, controllare e risolvere i problemi, è stato uno spettacolo deprimente e amaro. Ora che l’onda nera, maleodorante e pericolosa, si è di nuovo allargata in mare, c’è da chiedersi, perché i cittadini Ortonesi devono avere una costosa amministrazione? Perché spendere soldi per i Consigli comunali, per il sindaco e i suoi assessori? Per la macchina amministrativa, se davanti ai fatti concreti alle emergenze serie, fa finta di nulla? È un quesito serio che vale per gli scarichi abusivi sul fosso del Peticcio, così come per altri irrisolti problemi della città. Il sindaco che trova tempo per ogni palco e per tutti i riflettori, non solo ha l’obbligo di affrontare i problemi ma anche di prevenirli. In ogni microfono questa estate ha detto che lui fa tanto e l’opposizione niente. In realtà non ha mai dato seguito agli impegni presi con le opposizioni in Consiglio comunale.

La marea nera - di cui oggi si parla come se fosse una novità - doveva essere fermata. Chi inquina va sanzionato, se ci sono stati errori bisognava renderli noti. Il silenzio prima e l’indignarsi dopo, è una finzione scellerata. Si intervenga subito. Non aver tutelato l’ambiente e la salute dei cittadini è un reato.

PEPPINO POLIDORI CS

#Ortona #Peticcio #Inquinamento #Ambiente #MareaNera#AppelliDenunceInascoltati