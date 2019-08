CASTIGLIONE IL SINDACO CHE PARLA ED INAUGURA IL NULLA

Castiglione il sindaco che parla e inaugura il nulla.

Il sindaco Castiglione non perde occasione di mettersi in mostra sul nulla, lasciando dietro di se una scia di pensieri patetici.

Spalma, a piene mani, le sue buone novelle, annuncia interventi pubblici, come nel caso della Sala Eden, che a ben guardare non sono altro che costosi aggiustamenti, per colpa di chi ha creato incuria e sfascio. Il sindaco farebbe bene a capire perché una struttura nel centro della città sia arrivata al degrado, - dovrebbe chiederselo anche per Palazzo Corvo -, dovrebbe fare una indagine e capire perché tanto disamore e incuria per le strutture pubbliche? Chi le ha provocate? Chi non ha pensato alla manutenzione? Chi ha la responsabilità?

Prima di gloriarsi di sistemazioni, doverose e costose, fatte a debito e con le tasche di tutti i cittadini.

Superandosi Castiglione, non capendo più il senso del suo ruolo, si mostra come un piccolo esattore di tasse contento di riscuotete pronta cassa.

Arriva ad esaltare i pagamenti veloci via smartphone dei parcheggi “EasyPark", per il sindaco di Ortona ora ci sono: “Vantaggi per utenti e vacanzieri, vigili agevolati nei controlli”.

In altri versi pagare meglio e subito in modo che lui possa spendere peggio.

C’è da chiedergli, - ma nessuno lo fa intimorito dal suo stile “tonante” e litigioso -: ma le opere pubbliche annunciate con clamore per lidi balneari, contrade e ad Ortona centro, dove sono finite?

Due anni fa Castiglione e amici raccontavano che se gli si dava un anno di tempo, allora sì che avrebbe attuato il suo famoso programma.

Di anni ne sono trascorsi due e di evidente Castiglione, la giunta e suoi amici consiglieri, l’unico vero atto fatto con rapidità assoluta è il raddoppiarsi lo stipendio. Questo sì che è un lavoro ben fatto e con solerzia.

PEPPINO POLIDORI CS

