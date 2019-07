Cittadini reporter per smascherare i falsi trionfalismi di sindaco e giunta

Ci sono cittadini che hanno ancora l’orgoglio di esserlo. Non sono appiattiti al pensiero unico della stampa comunale, e non solo quella, che esalta quotidianamente sindaco e giunta, per piccoli lavori di ordinaria amministrazione. Opere costose e anche fatte male.

Così quei cittadini che non ci stanno ad essere presi per i fondelli si documentano, scrivono ciò che vedono, fanno foto e video.

Mi sono state recapitate nelle ultime ore quattro documenti, di denuncia. Casi diversi: un asfalto nella zona di contrada Bavi - il sindaco se ne vanta - ma un cittadino ha fatto le sue verifiche che allego mettendo in evidenza lavori costosi e fatti male.

Nel secondo caso, c’è un video, che immortala un trattore che va su e giù trascinando dietro di se un rastrellone pulisci spiaggia. Il tutto su un sito naturalistico, prospiciente la Stazione di Tollo, arenile dove la sovrintendenza ha vietato ogni alterazione dei luoghi. Evidentemente nessuno ha avvisato l’operaio della Ecolan di tenersi fuori da quella zona con quel mezzo impattante.

Nel terzo caso, mi trasmettano le foto delle grate del sottopasso della Postilli Riccio che da questo inverno sono rimaste inesorabilmente rotte, con restringimento della carreggiata e pericolo per i cittadini.

Infine sotto il cavalcavia dei Saraceni area destinata a parcheggi a ridosso del Lido, c’è degrado e un cantiere mai chiuso, mentre sulla spiaggia libera vengono accumulati alghe e detriti maleodoranti che invece dovrebbero essere smaltiti. D’altronde le condizioni dei lidi nelle aree pubbliche versano in uno stato pietoso e caotico.

Quattro piccoli esempi, che però sono sotto gli occhi di tutti. Quindi avverto i fan del sindaco di evitare di fare ironie. Aggraverebbero solo la posizione del loro beniamino che si divide nel fare propaganda di sé e rimbrottare chi non gli dice che è bravissimo.

PEPPINO POLIDORI CS