Quando ad Ortona perde il bene comune e vincono i furbetti

Molti lettori “Sulla scalinata accidentata”, qualche risposta critica nei miei confronti, due tre righe per lo più sgangherate che dimostrano come non si sappia o non si voglia capire come stanno le cose. Poi tantissimi lettori, ossia quella maggioranza silenziosa che ha capito, che ad Ortona il bene comune perde sempre mentre prosperano i “gli interessi particolari”. Vedremo che fine farà questa costosissima opera. Molti lettori mi hanno scritto in privato. E molti altri si sono recati sul posto e mi hanno inviato delle foto, ne mostro alcune.

PEPPINO POLIDORI CS