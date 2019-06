Caso arenili, dal sindaco appena 5 righe (irritate) di risposta.

Con una risposta secca e irritata, come se la replica fosse solo una perdita di tempo e non un dovere istituzionale, il sindaco conferma che sulla vicenda delle concessioni degli arenili non vuole sciogliere i nodi e chiarire (non a me che ho le idee in proposito chiarissime) ma ai cittadini la responsabilità dei suoi atti.

La lettera in fondo è uno scarica barile perché Castiglione puntualizza che il “Comune non ha emanato nessun atto di indirizzo”, osservando che da 15 anni si fa così. In realtà Castiglione tace sul fatto che in questo arco di tempo così lungo sono state assegnate solo due concessioni, direi storiche per la zona: Cambusiere e Punto Verde. Il bando per 10 concessioni che, come si ricorderà aveva nei tempi e modi l’aria di in blitz, invece è avvenuto in 5 giorni utili per presentare domande e tutto il resto. Altro che “ciclicamente e in 15 anni”.



Già in questo frangente la risposta del sindaco cambia il corso delle cose e gioca sui tempi, senza rispondere nulla di chiaro. Tuttavia ancora una volta il sindaco rinvia ogni responsabilità e decisione all’Ufficio tecnico, infatti, per lui gli adempimenti sono sempre stati: “curati dall’ufficio competente”. Come dire, consigliere Polidori: chieda a loro e non a me. Invece insisto nel chiedere a lui direttamente cosa pensa? Perché, - se tanto insiste il sindaco nella sua versione -, un ufficio tecnico può agire senza il suo controllo di primo cittadino? E ancora dei problemi scaturiti, cosa ne pensa Castiglione?



Infine una piccola ma significativa annotazione. La lettera chiude senza nemmeno il formalismo di un “Saluto”, una dimenticanza forse voluta che fa capire il grado di finezza istituzionale che mette in campo il sindaco verso un consigliere eletto, ma questo non certo danneggia la mia persona, anzi; ma immagino verso un cittadino che gli chieda ragione di una sua scelta poco gradita con quale tono risponderà e con quale saluto il sindaco di “Noi con Leo”, si congederà.

PEPPINO POLIDORI CS