ALTRA TEGOLA SULLA TESTA DEL SINDACO-IL PREFETTO LO DIFFIDA AD APPROVARE IL BILANCIO ENTRO 20 GIORNI

Bilancio da approvare, il Prefetto diffida il sindaco a darsi una mossa e approvare tutto entro 20 giorni

Nuova tegola sulla testa del sindaco, della sua giunta e dei consiglieri della sua maggioranza che con una insolita calma, - rispetto al blitz messo a punto in altri settori - hanno fatto scadere i tempi di approvazione del rendiconto finanziario 2018.

Non una semplice svista ma lo strumento contabile che tiene in vita una amministrazione comunale e dove ci sono in ballo milioni di euro.

L’assessore alle finanze, Falcone durante lo scorso Consiglio comunale aveva parlato di un difetto del software tanto che il rendiconto 2018 aveva degli errori. Cosa un po’ tragicomica perché i Revisori dei Conti avevano dato il loro via libera, con tanto di parere positivo.

Il documento non è stato né discusso né approvato, un blocco che ha innescato l’intervento del Prefetto che ora chiede spiegazioni e concede 20 giorni per l’approvazione dei conti 2018. Come al solito la maggioranza del sindaco Castiglione pensa un po’ a pavoneggiarsi, un po’ a polemizzare a ruota libera, un po’ a redarguire i cittadini che non dicono bravo sindaco, incappando in figuracce e richiami. Non aggiungo altro, per il bene delle istituzioni Ortonesi che da anni cadono verso il basso, in una discesa che purtroppo non appare avere fine.

PEPPINO POLIDORI CS