IL SINDACO SI E' SPECIALIZZATO A FARE TANTO RUMORE PER NASCONDERE I PROBLEMI VERI DELLA CITTA'

SEMPRE ATTUALE IL POST PUBBLICATO A NOVEMBRE DEL 2018

Piazza Canada, come una decisione di cultura e memoria viene trasformata dal sindaco in una polemica da pianerottolo.

Tanto rumore per nascondere i veri problemi della città. Il sindaco Castiglione e la sua maggioranza una cosa la sanno fare bene, quella di distogliere l’attenzione dai problemi veri di Ortona, come: lavoro, sviluppo, sanità, debiti del Comune e fragilità del territorio; per parlare di altro e innescare polemiche inutili.

Così per fare un po’ di grancassa si tirano fuori questioni come quella dell’ex piazza Plebiscito diventata per volere del sindaco, Piazza Canada. Una imposizione che creerà non pochi problemi burocratici ai cittadini residenti, mentre le minoranze sono state tagliate fuori dal sindaco dal proporre soluzioni alternative.

La mia, ad esempio, che prevede di intitolare al Canada un intero quartiere,- ossia la grande area che va dalla zona Iper all’area Artigianale - dedicando poi a ogni via il nome di una città canadese. Si tratta di una zona oggi nuova in espansione e che non ha una toponomastica. Mentre nel centro urbano c’è il Museo della battaglia che ha punto cardine proprio la battaglia di Ortona e il ruolo eroico delle truppe dell’Ottava armata canadese.

Insomma un conto è il rispetto della memoria e il capire i tragici eventi vissuti in città con un punto di riferimento centrale, ed un conto dedicare a questa memoria uno spazio innovativo e di vita futura.

Il sindaco Castiglione chiuso nel suo orticello nemmeno si è degnato di ascoltare questa o altre indicazioni. Così ha deciso di andare avanti su Piazza Canada innescando su un tema di cultura e memoria una polemica inutile e fuori luogo.

Poteva da primo cittadino convocare anche l’opposizione e sentire se c’erano idee e indicazioni diverse. Non lo ha fatto pensando di essere bravissimo e acclamato.

Attenderemo ora cosa diranno i cittadini e il Prefetto, nel frattempo è venuto il momento di occuparsi delle urgenze e delle emergenze di Ortona, capitolo che Castiglione non vuole nemmeno aprire.

PEPPINO POLIDORI CS

#Ortona #piazzaCanada #Opposizione #CulturaeMemoria