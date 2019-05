IL DUO RABOTTINI/SORGETTI SI ARRAMPICA SUGLI SPECCHI

L’arrampicata sugli specchi del duo Rabottini/Sorgetti

Premessa,

la società Aura Energie intende realizzare un impianto a Villa Caldari, chiede la presentazione del progetto nell’Aula consiliare. Il sindaco da il via libera (il presidente convoca i consiglieri in 48 ore) ma all’appuntamento arriva anche un cittadino che secondo la presidente del Consiglio, Simona Rabottini deve uscire dall’Aula in quanto non invitato. L’amministratore della società e il suo tecnico dicono che non c’è problema, che il progetto è di interesse pubblico e che non ci sono motivi contrari alla presenza di un cittadino anche se non consigliere comunale. La Rabottini, più realista del re, si impunta e lo mette alla porta.

Risentiti e polemici nei miei confronti per aver difeso il diritto del cittadino a rimanere in Aula, Rabottini e Sorgetti si sono arrampicati sugli specchi. Raccontando:

“qui non siamo in presenza di una richiesta della società privata di dibattito pubblico da svolgersi nell’aula consiliare ma di un incontro con l’amministrazione comunale per illustrare un progetto attualmente presentato in Regione Abruzzo”. Stessa musica per il Sorgetti ...”la società Aura Energia ha chiesto di incontrare i consiglieri di maggioranza e di minoranza e i componenti della giunta per illustrare un progetto”.



Strano modo di concepire la democrazia e la partecipazione dei cittadini. Da questa parte ci sarà sempre chi li difenderà nel rispetto della trasparenza amministrativa da sempre trascurata dall’amministrazione Castiglione, in danno dei cittadini e degli stessi imprenditori. Da tempo è finita l’epoca del panem et circenses.



Per questo la presidente Rabottini tanto ligia nel dire che era una riunione a porte chiuse , dovrebbe ricordare a se stessa e al Sindaco che lo Statuto comunale prevede nell’articolo 29 che addirittura le riunioni di giunta siano pubbliche ed aperte ai cittadini. Norma sempre violata dalla giunta Castiglione che non ha mai preventivamente comunicato le date di convocazione della giunta.

Essere più realisti del re per l’impresa che fa il suo mestiere quello di realizzare progetti, iniziative e utili, è comprensibile anzi normale.

Il Sindaco, la giunta e la maggioranza piuttosto dicano loro cosa vogliono fare, lo dicano a tutti e con chiarezza, non buttandola su chi deve o non deve assistere ad un incontro.

Peppino Polidori CS