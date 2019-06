LIDO SARACENI , È LA TERZA STAGIONE TURISTICA E “ LE MIGLIORIE SONO EVIDENTI “

Fare del sarcasmo a volte aiuta perché altrimenti si dovrebbe andare pesanti ma le cose evidenti si raccontano col sorriso sulle labbra evitando polemiche di bassa lega a cui tanti fanno ricorso pur avendo tutti gli strumenti per far parlare i fatti .

Il grosso problema della Politica attuale è che quando non si hanno argomenti e fatti per dimostrare la propria efficienza e capacità realizzativa allora si vorrebbe che nessuno parlasse, che nessuno criticasse anche se con spirito costruttivo, che nessuno possa mettere a nudo ciò che realmente si è e si fa.

Se qualcuno va fuori dal coro e non osanna il nulla fatto allora è un nemico da combattere, non va considerato ed anzi va denigrato con la speranza vana di contrastarlo con le chiacchiere e magari allontanarlo facendogli sapere il meno possibile pensando che l’oblio sia la soluzione ottimale per le proprie incapacità.

Se parliamo di turismo non si può non fare considerazioni sui luoghi che in primis dovrebbero essere fiori all’occhiello e quindi siano ben tenuti per attrarre sempre più persone e soprattutto convincerli a restare e a tornarci. '

In questo senso vanno tenuti in considerazione la qualità delle acque, la bellezza del luogo, le migliorie evidenti e necessarie così da rendere più attraente i luoghi di soggiorno.

Emblematico è il lido SARACENI da sempre nel cuore degli Ortonesi.

Sono ben sei anni che purtroppo vediamo le solite transenne su quel fiumiciattolo che passa sotto il ponte e che sfocia in mare. Davvero sono come un pugno nell’occhio e sono brutte da vedere ma sono sempre li a mo’ di Cimeli che danno la sensazione che tutto è fermo e che nulla migliora. Davvero si ha l’impressione di una staticità che mortifica oltre che la vista anche la mente.

La foto è emblematica anche se non da' appieno la cattiva impressione che se ne ricava dal vivo.

La BANDIERA BLU è ormai diventata una chimera e tale rimarra', l'avevamo , l'abbiamo persa e questa Amministrazione aveva promesso di riconquistarla ma io credo che se avverra' sara' per le "calende greche ", credetemi me ne dispiace molto ma e' davvero quello che penso e in questo caso non e' solo sarcasmo.

In compenso però riceviamo conforto dal colore delle strisce blu per auto che sono ben evidenti e che dimostrano come l’attenzione sia ben viva nei piani alti perché portano soldi nelle casse comunali ma prese dalle tasche dei cittadini e dei turisti.

Non mi si venga a dire che è polemica perche’ è solo una costatazione che è messa in evidenza e denunciata solo perché non si vuole che diventi un monumento intoccabile a testimonianza che nulla si fa e che si aspetta che solo una bacchetta magica possa metterci riparo.

Mi aspetto che sia una denuncia che serva da stimolo e che possa portare a soluzione un problema che non mi sembra poi così difficile da risolvere.

Ci sono molte altre cose eclatanti ed evidenti per chi ha occhi e vuol vedere e che vanno denunciati nella speranza che qualcuna venga sanata.

Credo che bisognerebbe dar atto a chi denuncia per migliorare ma voi credete che così sara' ?

AMERIGO GIZZI