COLPO DI SCENA - UN CONSIGLIERE COMUNALE SI E' DIMESSO

Era nell'aria , almeno io l'avevo percepito da tempo, infatti piu' volte all'amica Nadia Di Sipio ho rivolto tra il " serio e il faceto " se era della Maggioranza o dell'Opposizione e lei mi ha sempre risposto che faceva parte della Minoranza ed anzi si e' sentita di ribadirlo anche in Consiglio Comunale il che ancora di piu' mi ha fatto drizzare le antenne e mi ha convinto che lo scontento della generosa e volitiva consigliera Di Sipio era agli sgoccioli.

Per carita', spetta a lei se ne avra' voglia, dire perche' e per come e' arrivata a questa decisione e probabilmente la famosa frase che in questi casi va per la maggiore e' che ci sono " MOTIVI DI FAMIGLIA " che dicono tutto e che non dicono niente ma che comunque bisogna rispettare in toto.

Comunque sia la signora Di Sipio ha onorato la sua carica , nella passata legislatura con la Giunta D'Ottavio ha anche ricoperto il ruolo di assessore anche se per pochi mesi ma ha sempre assolto con dedizione il suo compito e devo riconoscere anche con risultati positivi.

Sara' sostituita dalla prima non eletta nella lista del Pd e quindi il neo segretario cittadino del PD avv. Laura Iubatti sara' Consigliere Comunale.

Credo che questa " new entry " rafforzera' il ruolo dell'assessore Cristiana Canosa che sembra avere un ottimo rapporto con la Iubatti e quindi dopo essere entrata in punta di piedi ma con gran fragore nella Giunta Castiglione puntella il suo ruolo e rafforza il suo potere in seno alla maggioranza. Se poi dovessero essere vere le voci che circolano , ossia che l'amicizia tra la stessa Canosa e il Coletti Gianluca vada oltre il rapporto personale e si affacci anche in campo politico magari convergendo su uno stesso schieramento di riferimento visto che ambedue sono fuoriusciti dal PD , ecco che l'influenza della Canosa in seno alla Giunta Castiglione farebbe un grande passo avanti e diventerebbe la piu' forte in assoluto in Giunta .

Naturalmente sono considerazioni ed opinioni personali ma che credo abbiano le gambe per camminare anzi per galoppare.

Il tempo come sempre e' galantuomo e' ci consegnera' quella che sara' la verita' provata ma in politica i tempi sembrano lunghi ma diventano in certi casi una realta' in men che non si dica .

Certo che Gianluca Coletti sembra fuori dai giochi , dal PD e' stato defenestrato, si e' presentato da solo e pur prendendo 700 voti non e' riuscito ad approdare in Consiglio Comunale, alle scorse regionali gli e' andata buca avendo riportato circa 350 voti mancando l'obbiettivo e quindi per lui sarebbe un buon approdo un accordo con la Canosa ma l'accordo e l'accostamento sarebbe vincente anche per quest'ultima che si potrebbe avvalere del valore indubbio , professionalmente ed amministrativamente, di Gianluca.

Sara' così ? Sicuramente il connubio ridarebbe un ruolo a Gianluca e reciprocamente proietterebbe il neo Assessore ad avere una forza fin'ora non ipotizzabile.

AMERIGO GIZZI