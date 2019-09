I volontari dell’Aism ( associazione sclerosi multipla) delusi per la sede assegnata per un incontro con la cittadinanza.

Storiella ortonese: sabato scorso ,i volontari Aism ( associazione sclerosi multipla) hanno organizzato un incontro con la cittadinanza per sensibilizzare e far conoscere aspetti della malattia . Hanno chiesto al comune la possibilità di avere un luogo dove "accogliere" le persone interessate,ed è stato dato loro la " sala rotary" sapere dov è?

All'interno del centro S. Anna, percorso ricco di scalini e pertugi DIFFICILI DA RAGGIUNGERE per i disabili e coloro che sono in carrozzina. Di questa "splendida " location se ne è occupato il Dott Polidoro, Vicesindaco ,che dopo essere stato contattato ( visto che l'incontro è stato DESERTO per impossibilità a raggiungere il posto per alcuni disabili e per totale assenza di comunicazione ai cittadini ortonesi) ha risposto dicendo che non poteva essere presente (considerando che doveva fare le veci del sindaco Leo Castiglione ) perché impegnato in un altro incontro informativo sull Alzheimer, peccato però che l’incontro Aism era alle ore 18 mentre quello sull Alzheimer si era svolto solo nella mattinata.

Comunque personalmente ringrazio i Volontari Aism di Chieti, per la loro tenacia e mia figlia Noemi Lopo che lotta ogni giorno con questa malattia e contro la " inesperienza" e la NON conoscenza in merito alla sintomatologia della Sclerosi multipla di alcuni politici che pur appartenendo all’ambito medico e quindi sottovalutano le difficoltà e i disagi di questa terribile malattia . Ma noi non ci arrendiamo!!! Dal 4 al 6 ottobre ci sarà una raccolta fondi con la vendita delle mele e troverete tutte le info sulla SM.

Grazie con il cuore a tutti coloro che parteciperanno.

Daniela Tiberio