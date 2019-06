I.C. Francesco Paolo Tosti - Plesso P.zza San Francesco - Ortona Giugno 2019 - BOLLETTINO SCOLASTICO

GENITORI IMBIANCANO, COLORANO E RIPULISCONO LE AULE DEI LORO FIGLI. PERFETTO ESEMPIO DI COLLABORAZIONE TRA AMMINISTRAZIONE COMUNALE - SCUOLA - FAMIGLIA.

Il punto di vista di una Maestra precaria

“ GENITORI che mettono in atto un grande servizio di vera e propria socialità, una iniziativa di singolare aggregazione fra Comune - insegnanti - Famiglie nel pieno rispetto di un Patto Collaborativo. Partecipazione attiva di tutti suscitata dall’esigenza di vedere i propri figli in aule decorose, allegre ed accoglienti. Tra momenti di fatica, condivisione, allegria e spensieratezza le stanze prendono i colori della natura; verde, celeste, arancio, rosa… le pareti delle classi indistintamente tutte nuove e pronte per l’inizio di un anno scolastico ricco di emozioni per tutti i bimbi, ma soprattutto, un esempio virtuoso di collaborazione reale fra il l’utenza, l’Amministrazione comunale e la Scuola per la cura della “Cosa Pubblica”. Da precaria ho avuto il piacere di conoscere, collaborare e vivere il dinamismo progettuale di questo Plesso, di apprezzarne le variegate personalità che lo abitano e che lo portano ad essere una risorsa determinante per il territorio. Un arricchimento professionale ed umano legato a rapporti di reciprocità con colleghi e famiglie. Un esempio di solidarietà che merita di essere pubblicamente celebrato affinché possa arrivare alla più parte il messaggio di ringraziamento e lode per questa bellissima esperienza. Grazie!”

Maestra Alice A.