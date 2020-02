LA CONSIGLIERA LAURA IUBATTI SENZA ALCUN SENSO DI RESPONSABILITÀ DIFFONDE ALLARMISMO

Il sindaco di Ortona replica alla consigliera comunale Laura Iubatti.

«La richiesta della consigliera Laura Iubatti- sottolinea il sindaco Leo Castiglione - di rinvio del consiglio comunale, previsto per venerdì 28 febbraio a “causa prevenzione e procedure operative per la diffusione del COVID” così come lei stessa scrive è frutto di un comportamento superficiale e irresponsabile. La consigliera Iubatti come amministratore di questa città e come rappresentante in consiglio del Partito Democratico che fa parte della compagina governativa, dovrebbe essere in prima linea ad arginare il fenomeno della psicosi e dell’allarmismo che inevitabilmente si diffondono in queste situazioni.

Invece la consigliera senza tenere conto delle indicazioni del governo che invita a non adottare decisioni autonome e affrettate e non giustificate dalla reale situazione, in Abruzzo infatti al momento non sono segnalati casi di infezione da Coronavirus per cui come da dichiarazione della Regione Abruzzo non si può parlare di emergenza Coronavirus, alimenta con comunicati e lettere la paura dei cittadini. Prima chiede il rinvio del consiglio comunale del 28 febbraio e poi non contenta chiede la convocazione di un consiglio comunale straordinario per parlare dell’emergenza Coronavirus da tenersi a porte chiuse, dotando l’aula di igienizzante e i consiglieri di mascherine.

Adesso al di là della scena apocalittica che la consigliera vuole far venir fuori, la verità è che la consigliera non ha assolutamente idea della gravità delle proprie affermazioni, visto che la competenza dell’emergenza nazionale fa capo solo ed esclusivamente al governo mentre le disposizioni in materia di emergenza sanitaria nelle singole regioni fanno appunto capo ai governi regionali e sono questi ultimi che devono, qualora si presenti la necessità, elaborare piani operativi di intervento da poi calare nelle singole realtà locali.

Proprio questa mattina il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sta parlando con i presidenti delle regioni italiane per definire linee e procedure concordate da attuare a livello regionale che siano uniformi su tutto il territorio nazionale, stigmatizzando comportamenti presi unilateralmente. Per cui ci atterremo alle disposizioni che il governo, PD compreso, deciderà di mettere in campo.

Questo non è il momento dell’approssimazione ma della responsabilità e di una corretta comunicazione verso i cittadini a cui voglio fare un appello: seguite solo e unicamente comunicati ufficiali provenienti da fonti istituzionali e qualificate, perché la cattiva informazione è più contagiosa del virus, per cui non correte dietro a post e messaggi anonimi creati ad arte.

Purtroppo per la consigliera Iubatti questa è la seconda volta che ritiene più opportuno scrivere su facebook e lanciare comunicati allarmanti che confrontarsi con l’autorità preposta per conoscere la situazione reale. Voglio inoltre ricordare alla consigliera comunale che l’amministrazione su impulso del vice sindaco Vincenzo Polidori, responsabilmente, già il 9 febbraio scorso ha organizzato un incontro pubblico alla sala Eden dal titolo “Conoscere il Virus e diffidare dalle Fake news” con i responsabili dei servizi di Pronto Soccorso, Malattie infettive e Igiene e profilassi, a cui la consigliera Laura Iubatti non ha partecipato».