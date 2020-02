Il consigliere comunale del PD Laura Iubatti chiede un consiglio comunale straordinario a porte chiuse

Al Sindaco del Comune di Ortona Leo Castiglione

Alla Presidente del Consiglio Lucia Simona Rabottini

Alla Giunta Comunale

A tutti i Consiglieri Comunali

La sottoscritta avv. Laura Iubatti in qualità di Consigliera Comunale del Comune di Ortona

Vista l'emergenza nazionale atta a fronteggiare l'espandersi dei casi di soggetti colpiti dal visur Covid 19;

visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 che dispone misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19;

sentita l'Organizzazione Mondiale della Sanità che ha dichiarato l'epidemia un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020;

considerato che anche l'Amministrazione Comunale ortonese deve necessariamente attivare un piano operativo nel territorio comunale al fine di fronteggiare tale emergenza

CHIEDE

la convocazione di un consiglio straordinario a porte chiuse (con dotazione dell'Ufficio Comunale di un gel mani igienizzante da posizionare all'ingresso dell'aula consiliare e con obbligo per i partecipanti di indossare mascherine nel caso in cui presentino sintomi influenzali o da raffreddamento) per l'istituzione urgente di un tavolo tecnico composto da rappresentanti di enti predisposti a gestire piani emergenziali (a titolo esemplificativo Protezione Civile, Croce Rossa, etc), rappresentanti di Forze Politiche di minoranza e maggioranza e rappresentanti del mondo sanitario (es. Direttore Sanitario Ospedale Bernabeo Ortona, Vice Sindaco dott. Vincenzo Polidori, Direttore Reparto Malattie Infettive Ospedale Chieti) al fine di predisporre tutte le misure necessarie ed urgenti per evitare il diffondersi del virus Covid 19 sul territorio comunale ortonese.

Avv Laura Iubatti Consigliere Comunale PD