L' omaggio alla memoria del Dott. Roberto Buzzelli, è un segno di gratitudine verso i tanti che, partendo da Ortona, hanno avuto la capacità di affermarsi e farsi voler bene in altri territori

Questa mattina il reparto di Otorinolaringoiatria dell'Ospedale di Vasto è stato intitolato al Dott. Roberto Buzzelli, tragicamente scomparso il 21 luglio 2019 in seguito ad un incidente stradale. Nato e cresciuto ad Ortona, sebbene gli impegni professionali lo avessero portato altrove, ha sempre mantenuto intatto il suo amore per la nostra Città.

Nello scorso autunno i Consigli comunali di Vasto e Ortona hanno approvato all'unanimità due delibere a sostegno di questa intitolazione. Nel prendere la parola per annunciare il nostro voto favorevole, avevamo messo in risalto l'alto valore di questo riconoscimento: pur non avendo avuto la fortuna di conoscere personalmente il Dott. Buzzelli, nel corso di questi mesi abbiamo ascoltato da tantissime persone parole di affetto e di grande considerazione umana e professionale.

Dal nostro punto di vista l'omaggio reso alla memoria del Dott. Roberto Buzzelli, oltre a rappresentare un segno di tangibile riconoscenza verso la sua persona e la sua famiglia, vuole essere un abbraccio ideale e un segno di gratitudine incondizionata verso i tanti che, partendo da Ortona, hanno avuto la capacità di affermarsi e farsi voler bene in altri territori, senza mai perdere il loro legame con la nostra Città.