Marchegiano e Cauti “ IL COMUNE DOTI DI AUTOCLAVI LE SCUOLE ORTONESI “

A causa dell'inadeguatezza e della fatiscenza della rete idrica, nella nostra Città sono purtroppo frequenti le sospensioni della fornitura d'acqua. Fermo restando che l'obiettivo primario dev'essere ridurre al minimo tali interruzioni, riteniamo che in attesa di investimenti regionali sulla riqualificazione della rete, l'Amministrazione comunale abbia il dovere di dotare di autoclavi le scuole della nostra Città.

È infatti inaccettabile che ad ogni interruzione idrica, l'assenza di un sistema di autoclavi imponga la sospensione delle attività didattiche per mancanza dei requisiti minimi igienico sanitari. Oltre a costituire un enorme disagio per le centinaia di famiglie coinvolte, la chiusura delle scuole - spesso comunicata con poche ore di preavviso - rappresenta una triste sconfitta per il sistema educativo della nostra Città.

Al fine di porre rimedio a questa problematica, nel prossimo Consiglio proporremo di destinare 20.000€ all'acquisto e all'installazione di autoclavi negli edifici scolastici di Ortona: per una volta tutti i cittadini sarebbero felici di avere un'Amministrazione comunale che fa acqua da tutte le parti.