Giorgio Marchegiano Emore Cauti : “ Da mesi chiediamo che vengano resi pubblici i bilanci del Comitato Manifestazioni “

Dopo aver approvato nel mese di giugno il calendario delle manifestazioni estive ed aver stanziato la somma di 60.000€, con Delibera di Giunta n. 205 del 24 ottobre l'Amministrazione Castiglione ha accolto la richiesta del Comitato Manifestazioni di ulteriori 28.000€ finalizzati alla copertura di debiti eccedenti le spese preventivate.

Com'è possibile che decine di migliaia di euro di soldi pubblici siano gestiti con tanta leggerezza, sforando del 46% le previsioni di spesa? E com'è possibile che, con altrettanta leggerezza, l'Amministrazione comunale assecondi con i soldi dei cittadini questa modalità di gestione?

Da mesi chiediamo che vengano resi pubblici i bilanci del Comitato perché riteniamo ci siano troppe zone d'ombra che meritino un chiarimento. Solo per fare alcuni esempi: oltre agli 88.000€ stanziati dal Comune, a quanto ammontano e come sono stati spesi gli importi derivanti dalle sponsorizzazioni? Che fine hanno fatti i ricavi della lotteria del Perdono i cui premi non sono mai stati assegnati? E come sono stati utilizzati i contributi versati dai commercianti ortonesi? E infine, ci sono persone che, anche a titolo di rimborso, hanno ricevuto e continuano a ricevere importi in denaro dal Comitato?

Sono tutte domande che meritano una risposta. Il Sindaco Castiglione e l'Assessore alle manifestazioni Canosa facciano chiarezza dimostrando maggior rispetto per i soldi degli ortonesi.