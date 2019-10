La segretaria PD Circolo di Ortona e gran parte dei soci e del direttivo del PD rimane coerente al cammino intrapreso - “ sentiti auguri per il nuovo percorso “ all’on. Camillo d'Alessandro .

Il 18 settembre è pervenuta a Laura Iubatti segretaria PD Circolo di Ortona la comunicazione da parte dell'on. Camillo d'Alessandro dell'adesione alla nuova realtà politica creata da Matteo Renzi.

Questa notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno ma certamente non destabilizza affatto il cammino che il Partito Democratico sta portando avanti ad Ortona e che nel passato anche più recente ha dato tanto all'amico Camillo.

Personalmente mi dispiace che egli non faccia più parte della nostra squadra - anche se percorre un

cammino politico da alleato del PD – e potranno essere più o meno condivise dal popolo di centrosinistra le motivazioni che lo hanno indotto ad operare questa scelta.

Faccio a Camillo i miei più sentiti auguri per il nuovo percorso che andrà a costruire; lo ringrazio

per il contributo sino ad oggi reso ma resta chiaro che la sottoscritta unitamente alla gran parte dei

soci e del direttivo del PD intende rimanere coerente al cammino intrapreso nella consapevolezza di

dover lavorare sempre e tanto per riaffermare quei valori che contraddistinguono la nostra

appartenenza politica.

All'uopo l'iniziativa “Per amore dell'Italia” che vedrà coinvolta anche la nostra città di Ortona; dal

dal 3 al 12 ottobre presso la sede del Partito Democratico in via Cavour sarà possibile per i cittadini

aderire al tesseramento dalle ore 17.00 alle ore 19.30 mentre nelle giornate di sabato 5 e domenica 6

saremo presenti nella città per promuovere la nostra iniziativa per un'Italia più verde, più giusta e

competitiva attraverso il volantinaggio del materiale che è stato predisposto ai fini dell'iniziativa.

Le proposte per cambiare sono tante, a partire dai giovani attraverso la predisposizione di un piano

per sostenere nell'arco dei prossimi tre anni progetti di autoimpiego e di investimento; per le

famiglie al fine di rendere gratuite le spese sostenute per i primi 1000 giorni di vita dei bambini, per

le donne affinchè si predisponga finalmente una legge sulla parità di genere nelle retribuzioni.

Mi auguro che la città di Ortona possa comprendere il vero significato di un cambiamento che

potrebbe portare davvero dei grandi benefici all'Italia tutta e in particolare al nostro territorio.

c.s. Laura Iubatti - segretaria PD Circolo di Ortona