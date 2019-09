Giorgio Marchegiano - Emore Cauti - ASSISTENZA EDUCATIVA AGLI STUDENTI CON DISABILITÀ: " DAL COMUNE IL 40% DI ORE IN MENO "

Dopo aver dimostrato di saper fare le divisioni dimezzando la durata degli interventi in aula dei Consiglieri comunali e dopo aver reso evidente di cavarsela con le moltiplicazioni quasi triplicando le indennità di Sindaco e Assessori, l'Amministrazione Castiglione ha mostrato dimestichezza anche con le sottrazioni fornendo per l'anno scolastico appena iniziato il 40% in meno di ore di assistenza educativa agli studenti con disabilità.



Speriamo arrivi presto il tempo delle addizioni: più risorse dal bilancio comunale ad integrazione dei fondi regionali e più iniziative affinché possa porsi rimedio a questa grave ingiustizia che rischia di minare la dignità umana, la piena inclusione e i diritti di libertà di ogni ragazzo.

c.s. Giorgio Marchegiano Emore Cauti