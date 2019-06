SPIAGGE LIBERE DI ORTONA: ESSENZIALE UN SERVIZIO DI SALVATAGGIO E DI PRIMO INTERVENTO

uesta mattina, a causa di un malore, un uomo di 50 anni è deceduto sul litorale nord di Ortona nelle vicinanze della spiaggia libera della Stazione di Tollo. Tale tragico evento, oltre a scuotere un'intera comunità, impone ad ognuno di noi una seria riflessione sull'opportunità di dotare le spiagge libere del nostro comune di un servizio di salvataggio e di primo intervento, oggi purtroppo assente.

La sicurezza dei numerosi bagnanti che frequentano il litorale ortonese infatti, non può essere posta in secondo piano. Siamo convinti allo stesso tempo che dotare di questo servizio le spiagge libere di Ortona, così come avviene in numerosi comuni della costa abruzzese, rappresenterebbe un incentivo per le famiglie a frequentare la nostra Città nella consapevolezza di trovare un ambiente sicuro e protetto innanzitutto per bambini ed anziani.

Nel Consiglio comunale di sabato 15 giugno presenteremo una mozione che impegni il Sindaco e la Giunta a stanziare i fondi necessari.

c.s. Giorgio Marchegiano Emore Cauti