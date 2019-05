Antonio Sorgetti: “ LA POLITICA NON È SOLO POLEMICA “

Questa è la lettera di Aura Energia in cui si legge chiaramente che non viene chiesta l'aula consiliare per un incontro pubblico ma un incontro con i consiglieri comunali e la giunta.



Il consigliere Polidori se avesse voluto realmente difendere i cittadini, al momento della convocazione avrebbe potuto informarsi e chiedere che fosse aperto a tutta la città informando così tutti i cittadini e non solo il suo amico e fidato divulgatore.

Purtroppo non ancora si capisce cosa vuol dire fare il consigliere comunale considerato che fino ad ora ho sentito solo chiacchiere e non ho visto neanche una proposta scritta in favore di questo territorio. E le chiacchiere si stanno facendo anche su questo argomento in quanto il caro Polidori avrebbe potuto raccontare cosa si è detto in quel giorno ma ha preferito denigrare l'amministrazione piuttosto che informare i cittadini sul progetto in questione.

Se VERAMENTE si vuole informare la cittadinanza lo si fa in tutto non solo in quel che gli conviene per attaccare solo l'amministrazione.

Dispiace constatare che un rappresentante dell'assemblea cittadina passi il proprio tempo politico in una continua arena elettorale senza adoperarsi per presentare proposte in favore dell'interesse della comunità.



Sull'argomento specifico del progetto di Aura Energia saremo tutti chiamati a dire cosa vogliamo fare, non solo la maggioranza. E anche questa volta noi saremo pronti con gli atti come abbiamo fatto con il GPL.

Ritengo però, e questo per tutti, che prima di esprimersi bisogna informarsi al meglio e non dare giudizi affrettati.



P.s.: la società Aura Energia in quell'incontro ha fatto sapere che continuerà ad informare il territorio. Se non lo dovesse fare saremo noi a farlo

c.s. Antonio Sorgetti Consigliere Comunale