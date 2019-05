Lucia Simona Rabottini : “ DICHIARAZIONI IRRISPETTOSE - Non è stata violata alcuna idea di democrazia “

Attacchi ingiustificati e irrispettosi nei confronti del Presidente del Consiglio comunale

«Non è stata violata alcuna idea di democrazia – dichiara il Presidente del Consiglio Lucia Simona Rabottini – privando i cittadini di partecipare ad una riunione, perché come ben sa il consigliere Peppino Polidori, l’incontro è stato richiesto dalla società Aura Energia con i consiglieri comunali, la giunta del Comune di Ortona e i collaboratori dello staff del Sindaco. Alla presenza di persone non invitate ho ritenuto opportuno, e in modo educato, informare i presenti che la riunione non era rivolta al pubblico, anche perché non è mio costume “cacciare fuori dall’aula consiliare i cittadini”. La presenza poi di persone non invitate non sarebbe stata corretta nei confronti dei cittadini che non hanno avuto “soffiate” dai presenti alla riunione. Invece la reazione di chi non è stato invitato è stata, a dir poco, irrispettosa verso una figura istituzionale comunale.

Per quanto riguarda la convocazione ritengo che la comunicazione inviata ai consiglieri comunali lunedì 20 maggio alle ore 12,14 non sia proprio “dell’ultimo momento”, come sostiene il consigliere Polidori, Inoltre sono stati convocati i consiglieri comunali che rappresentano l’intera comunità cittadina e dunque ritengo che non ci sia nessun segreto da dover nascondere, il progetto è stato pubblicato sul sito della Regione Abruzzo e già gli organi di stampa regionali ne hanno parlato.

Infine, per essere più precisi qui non siamo in presenza di una richiesta della società privata di dibattito pubblico da svolgersi nell’aula consiliare ma di un incontro con l’amministrazione comunale per illustrare un progetto attualmente presentato in Regione Abruzzo.

Mi rammarica il fatto che il consigliere Polidori non perda occasione per attaccare la sottoscritta, finanche mistificando la realtà. Invito il consigliere a esercitare il suo ruolo istituzionale, nell’accezione più alta del termine».

c.s. Lucia Simona Rabottini