Giorgio Marchegiano Emore Cauti - SABBIE MOBILI - "Esiste un momento in cui il silenzio inizia a raccontare".

“”

Con determinazione dirigenziale n. 540 del 22/05/2019, una delle concessioni demaniali marittime è stata aggiudicata al Consigliere comunale di maggioranza Fabrizio Leonzio.

Durante il Consiglio comunale del 10 maggio avevamo chiesto al Sindaco e alla sua maggioranza che ruolo avesse svolto l'Amministrazione comunale nella vicenda dell'avviso pubblico per le concessioni demaniali marittime.

Più nel dettaglio avevamo chiesto per quale motivo - pur sapendo da mesi che sarebbe stato pubblicato un avviso - nessuno della maggioranza avesse sentito il dovere di informare la Città coinvolgendo associazioni ambientaliste, residenti e operatori economici. E in particolare: per quale motivo il Consigliere Fabrizio Leonzio e la Presidente del Consiglio Simona Rabottini – pur essendo residenti in quella zona – non avessero sentito il desiderio di spendere neppure una parola prima che l'avviso fosse pubblicato? A queste domande è seguito un buio silenzio.

In questa sabbiosa vicenda gli uffici preposti – nei limiti della loro competenza tecnico-amministrativa – hanno svolto il loro lavoro predisponendo il bando; come Consiglieri comunali di minoranza abbiamo monitorato e stiamo continuando a monitorare ogni passaggio; le associazioni e i portatori d'interesse stanno svolgendo il prezioso lavoro di informare la cittadinanza.

Anche la Soprintendenza e la magistratura faranno il loro dovere. Chi invece non ha fatto neppure lontanamente il proprio dovere è l'Amministrazione comunale, il cui silenzio ha lasciato e lascia esterrefatti.

Ma come diceva qualcuno prima di noi: "Esiste un momento in cui il silenzio inizia a raccontare". Siamo convinti che gli ortonesi abbiano ascoltato e continueranno a farlo.

"

c.s. Giorgio Marchegiano Emore Cauti