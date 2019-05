Domenica 19 maggio si è svolta la quarta edizione di “Facciamo più bella la spiaggia del Foro”

“

Nonostante il tempo incerto che sta caratterizzando questo mese ed i numerosi eventi concomitanti sul territorio, un buon numero di volontari, compresi amici di contrada Postilli, ha permesso che l’evento raggiungesse lo scopo prefissato. In decine e decine di sacchi è stata raccolta plastica, e non solo, che dal mare ritorna sulla nostra bellissima spiaggia a causa della negligenza o inciviltà di alcune persone.

La presenza di operatori della Ecolan ha garantito l’immediato smaltimento dei rifiuti imbustati mentre gli ingombranti saranno recuperati nei prossimi giorni. Il WWF, con a capo Fabrizia Arduini, ha garantito che i Fratini, alcuni nati da poco, non fossero disturbati. Una pattuglia della Guardia Costiera di Ortona ha verificato alcune criticità, prima tra tutte l’abbandono di barche, per la maggior parte non più utilizzabili, che sono disseminati a ridosso delle dune e in modo particolare nella spettacolare radura dei gigli di mare e piante di verbasco a ridosso delle ultime case a sud della stazione di Tollo.

Gradita la presenza di Simona Rabottini, Presidente del Consiglio Comunale di Ortona e residente in contrada Foro, che si è prodigata nella raccolta assieme ai volontari. LA giornata si è conclusa con un pic-nic presso il Punto Verde, dove è stato potuto gustare vino e pizzelle offerti dagli sponsor. Anche in questa edizione non mancherà il murales dell’artista Andrea Ranieri che ci ha garantito la sua opera a breve. L’Associazione TorreForo ringrazia tutti gli Enti per il patrocinio e tutti coloro che hanno preso a cuore la nostra iniziativa .

Arrivederci al prossimo anno.

c.s. Associazione TorreForo