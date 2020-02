La reazione isterica di Di Nardo, perché?

La reazione ISTERICA del patriota Di Nardo, che continuo a stimare, anche quando fa brutte figure , ( dovebbe leggere qualche pezzo di carta), tuttavia dimostra che il centrodestra e Fratelli d'Italia ad Ortona semplicemente consentono l'umiliazione della Città e delle sue prerogative .

Stiamo ai fatti. Con me in Regione il Governo regionale ha stanziato 64 milioni di Euro a favore della Città, 53 milioni per il porto di Ortona , con il Masterplan, fondi guadagnati con il Governo Renzi, nonostante Ortona può usufruire dei fondi della Autorità portuale. Cioè si tratta di fondi in piu, aggiuntivi . Lo capisce Di Nardo? Glie lo spiego meglio, nulla vieta alla Regione di stanziare risorse regionali a favore di un porto all'interno della Autorità portuale. Noi abbiamo stanziato 53 milioni di euro, il suo amico romano Marsilio ZERO. E mentre ciò accadeva , esattamente lui Di Nardo dove stava? La verità è che Fratelli d'Italia di Ortona non conta nulla, a differenza dei dirigenti dello stesso partito di Di Nardo a Vasto.

È puerile cercare di giustificare che su una disponibilità di 15 milioni di euro , di fondi riprogrammati per i porti , da parte di Marsilio , non arrivi un euro ad Ortona. Non c'entra nulla, zero, che Ortona faccia parte della Autorità portuale di Ancona, anche con noi lo era, ma abbiamo comunque stanziato 53 milioni di fondi regionali. Trovi un'altra scusa .

Ora se Di Nardo ha il coraggio lo invito pubblicamente ad un confronto davanti alla Città, non per litigare con lui, ci mancherebbe , ma per dimostrare davanti alla Città, con numeri , delibere , carte alla mano chi ha fatto e chi no per Ortona. A questo incontro dovrebbero partecipare anche l'ufficio tecnico del Comune ed il Sindaco così le fake di Di Nardo rimarranno negli annali.

A proposito di presunte mie brutte figure sappia Di Nardo che non mollo mai , che ho, nel frattempo, raccolto documentazione con il solo fine di tutelare Ortona. Cerco di spiegarglielo . La mia preoccupazione è che le economie da ribasso d'asta che deriveranno dai lavori sul porto , quando saranno appaltati, rimangano ad Ortona . È sbagliato ? ( A tal proposito ho presentato pubbliche domande , se Di Nardo ricorda).

Dovrebbe sapere Di Nardo che francamente non ho bisogno di visibilità . Sono stato eletto, due volte in provincia , tre in Regione ed ora in Parlamento grazie e, soprattutto , ai cittadini di Ortona. Se vorrà impegnarsi mi auguro che un giovane come Di Nardo faccia di più e meglio di me. Ciò che mi preoccupa è che un giovane come lui, di grandi speranze, si riduca a questo livello di passiva funzione rispetto ai suoi amici di partito. Lui per una camicia di partito non dovrebbe tradire la Città di Ortona che pure lo stima. Per guadagnare quei fondi in regione (64 milioni) io mi sono dovuto fare valere e battagliare al contrario di Di Nardo che è complice silente dell'umiliazione che ha subito Ortona. Faccia invece qualcosa , pretenda . Dopo un anno di Marsilio ZERO risultati per Ortona e le promesse sull'ospedale ? Zero.