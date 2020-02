A.S.D. VIRTUS ORTONA SCUOLA CALCIO ELITE : FINALE REGIONALE TORNEO NAZIONALE FAIR PLAY ELITE UNDER 13

Conclusi i rispettivi gironi eliminatori accedono alla fase finale regionale del Torneo Nazionale FAIR PLAY ÉLITE 2020 le seguenti squadre :

VIRTUS LANCIANO 1024

CURI PESCARA

VIRTUS ORTONA 2008

GLADIUS PESCARA 2010

Le squadre si incontreranno tra loro in un girone di sola andata domenica 23 febbraio presso il campo sportivo di Castelnuovo Vomano (TE) dove sarà possibile ammirare le eccellenze delle scuole calcistiche Élite abruzzesi.

La Scuola Calcio Élite della ASD Virtus Ortona 2008 , già campione regionale esordienti Under 13 nel 2018 e vicecampione regionale nel 2017 e 2019, si e’ qualificata anche quest’anno al girone finale del toneo Fair Play Elite che si svolgerà domenica 23 febbraio 2020 presso il campo di Castelnuovo Vomano (TE) con inizio alle ore 15,00.



Impossibile nascondere la soddisfazione di tutto lo staff della Scuola Calcio Elite Virtus Ortona per il nuovo risultato conseguito dalla selezione esordienti Under 13, difatti è proprio da questo gruppo che i fondatori del settore giovanile della Virtus Ortona decisero di ripartire per un programma di rilancio del settore giovanile, convinti che per costruire qualcosa di importante bisognasse ricominciare dai più piccoli.

Dopo 9 anni di duro lavoro quotidiano e tanta passione condivisa tra il presidente, i tecnici ed i dirigenti della società, si è raggiunta ancora una volta la meritata qualificazione alle finali regionali il che testimonia con i risultati sul campo l'ottimo lavoro di qualità e di pianificazione a lungo termine che lo Staff tecnico e la Dirigenza Virtus hanno saputo tracciare e immaginare per le giovani leve calcistiche del territorio ortonese e non solo.

In bocca al lupo dunque ai giovani Esordienti Under 13 della Scuola Calcio Elite e congratulazioni ai tecnici ed ai dirigenti della A.S.D. Virtus Ortona 2008.