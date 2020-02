Uno degli atti propedeutici al bilancio di previsione è l'approvazione del Piano triennale delle opere pubbliche 2020-2022 che prevede il programma degli investimenti dell'amministrazione comunale. Il piano si sviluppa in un periodo di tre anni e in particolare nell'annualità corrente prevede un investimento complessivo di 10 milioni e 512mila euro di cui 2 milioni e mezzo con contrazioni di mutui, 890mila euro attraverso stanziamenti di bilancio e 7 milioni provenienti da finanziamenti regionali o nazionali. Al piano triennale va aggiunto anche il programma degli appalti con una soglia inferiore ai 100mila euro che per l'annualità 2020 ammonta a 588mila euro.

Nella annualità corrente gli investimenti maggiori riguardano interventi sulle scuole per un totale di circa 1 milione e 800mila euro di opere con lavori di manutenzione e adeguamento sismico sulla scuola media Pugliesi con 631mila euro, la primaria San Giuseppe con 863mila euro, la primaria di Caldari con 187mila euro e più in generale, sono stati assegnati 150mila euro per procedere alle verifiche sismiche di I e II livello sugli edifici comunali strategici tra cui le scuole, adempimenti necessari per partecipare ai bandi nazionali. Inoltre nell'elenco degli appalti sotto la soglia di 100mila euro, sono stati stanziati 80mila euro di lavori per la scuola materna di Caldari e 50mila per la primaria di piazza San Francesco. Interventi di rilievo sono previsti per la tutela e messa in sicurezza del territorio sia fronte mare con 700mila euro per nuove scogliere a difesa della costa e sia nell'area collinare con 800mila euro per il consolidamento della frana in località Santa Lucia e 980mila su via Marina. Per la realizzazione e il completamento di infrastrutture a servizio del territorio sono previsti 400mila euro per la rete metanifera, 225mila euro per l'adeguamento del sistema antincendio a Sant'Anna, 130mila euro di lavori per l'efficentamento energetico e 385mila per la realizzazione della fognatura a San Donato, lavori che saranno realizzati in compartecipazione finanziaria con la Sasi.

Una consistente parte di investimenti è riservata alla viabilità con interventi sulle strade urbane di 350mila euro e 400mila euro per le frazioni, 100mila euro sono previsti per la realizzazioni di nuovi parcheggi sulla costa e accessi al mare, 150mila per la sistemazione del torrente Saraceni e dell'attiguo parcheggio, 150mila per la sistemazione dell'ingresso al centro urbano da via Civiltà del Lavoro e infine 300mila per rendere operativo il parcheggio Ciavocco. Alcune voci di investimento riguardano la riqualificazione del patrimonio edilizio comunale e in particolare la struttura che ospita gli uffici dell'anagrafe con l'impegno di 100mila euro e altri 100mila per la Sala Eden, un totale di 200mila euro sono stanziati per il Polo museale e il teatro, mentre sono previsti con un impegno di 50mila euro ciascuno, l'acquisizione e riqualificazione di spazi pubblici nel quartiere di Terravecchia e la realizzazione di un parco giochi a Santa Lucia. Gli interventi sui cimiteri insieme alla previsione triennale di 1 milione e 500mila euro per le opere di manutenzione e realizzazione di nuovi loculi e cappelle, include nel 2020 altri 150mila euro per l'ampliamento dei cimiteri di Villa Grande e San Leonardo e 100mila per la riqualificazione del piazzale d'ingresso e del parcheggio del cimitero cittadino. Tra le opere strategiche è programmata la progettazione e realizzazione del tratto di pista ciclopedonale che da Ortona si collega al lido Riccio con 1 milione e 850mila euro di finanziamento regionale. Tra i 13 interventi sotto la soglia dei 100mila euro, si segnalano gli impegni di 50mila euro per l'estensione della videosorveglianza, 50mila per la sistemazione del campo sportivo di Caldari e di altre strutture sportive, 25mila per la realizzazione di uno spazio pubblico a Villa San Tommaso.

«Il programma dei lavori disegna un quadro di intervento per lo sviluppo del nostro territorio e per raggiungere questo obiettivo – sottolinea il sindaco Leo Castiglione – sono state impegnate nel bilancio comunale rilevanti risorse finanziarie. Con la realizzazione poi della nuova macrostruttura abbiamo organizzato un nuovo settore comunale che si occupa dei lavori pubblici e delle gare d'appalto con l'attivazione dell'Ufficio Gare Centralizzato. Inoltre con l'approvazione del regolamento comunale per l'affidamento di contratti pubblici sotto la soglia comunitaria e la formazione dell'albo comunale degli operatori economici, abbiamo messo in campo ulteriori mezzi per realizzare il piano e le opere previste».