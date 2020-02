DUNE DI ORTONA: LE ASSOCIAZIONI INTERVENGONO CON UNA AZIONE DIRETTA PER LA TUTELA

La spiaggia del Foro di Ortona, che si estende a sud e a nord della stazione di Tollo e' caratterizzata da un ambiente dunale il cui habitat contempla, oltre a moltissime specie di piante ed arbusti, anche la presenza del fratino un piccolo uccello tutelato da norme europee e nazionali ma sempre più in pericolo. Da alcuni anni questo litorale risulta essere il sito abruzzese con la maggior presenza di nidificazioni ( nel 2019 sono stati localizzati ben 14 nidi A gennaio la SOA (Stazione Ornitologica Abruzzese) , le associazioni di volontariato locali Torre Foro e Postilli Foro e ambientalistiche Dune Bene Comune, Gruppo Fratino Vasto e Comitato Nazionale per la conservazione del Fratino hanno indirizzato una lettera al Sindaco di Ortona in data 21/ 1/ 2020 proponendo " a proprie spese " di intervenire in tempi brevi a nord e a sud della stazione di Tollo per la delimitazione dei tratti dunali con paletti di legno e funi al fine di evitarne il danneggiamento che si ripete durante i lavori preparativi della stagione balneare. La tempistica e' una priorità' legata all' imminente inizio del periodo di nidificazione del fratino ma ad oggi alla lettera citata non è seguita alcuna risposta . La delimitazione ai fini di tutela degli ambienti dunali è di competenza del Comune che potrebbe usufruire del supporto dei tecnici del progetto Life 17 Calliope finanziato dalla Comunità Europea proprio per tutelare gli ambienti costieri ,ma i tempi di attuazione sono ancora lunghi e il gruppo di volontari intende sopperire in extremis con il proprio intervento autofinanziato supportati proprio dai referenti di Calliope che possono fornire studi preliminari e cartografia degli habitat dunali per facilitarne la corretta delimitazione.