Il Catamarano” in scena al Teatro Tosti di Ortona il 29 febbraio

Il Catamarano, monologo scritto da Gabriele Mazzucco e magistralmente interpretato da Andrea Alesio, è uno spettacolo brioso che sa creare profondi, assoluti e riflessivi momenti di silenzio in sala e momenti di gioiosa allegria per le sue battute, mai scontate. Su tutto lo spettacolo aleggia la meravigliosa figura del nonno sempre vivo nel cuore di Andrea e suo costante punto di riferimento. Questa la sinossi: il giovane Andrea è un ragazzo come tanti che coltiva il grande sogno di diventare attore. E’ lui a raccontare la sua storia corale in prima persona, unico interlocutore, seppure assente, suo nonno Angelo Mario. Tra le figure che emergono, il giovane regista naif che si crede proiettato verso il successo grazie alla sua versione contemporanea dell’opera Il catamarano.

Ed è proprio il catamarano a rappresentare il legame che unisce le esistenze di nonno e nipote e di tutto ciò che gira intorno a oro. Lo spettacolo ha all’attivo ben 85 repliche in tutta Italia e da marzo 2020 varcherà i confini nazionali. Trentotto anni, abruzzese con un grande amore per Napoli e la napoletanità, Andrea Alesio arriva a Roma,

da Ortona, giovanissimo, per completare gli studi universitari alla Sapienza (Scienze economiche per la cooperazione internazionale e lo sviluppo) e proseguire il percorso con uno stage. Dopo gli studi e le prime importanti esperienze di attore, arriva l’incontro con l’autore e regista Gabriele Mazzucco con cui Andrea Alesio collabora da ormai 9 anni. Lo spettacolo, inoltre, ha recentemente avuto la segnalazione e la menzione da parte di Giulio Baffi, presidente Associazione Nazionale Critici di Teatro (ANCT).Il catamarano, Compagnia degli Arti, per la regia di Gabriele Mazzucco, è distribuito da Francesco Di Tulio per Aladin srl.

L’appuntamento è al Teatro Tosti di Ortona il 29 febbraio alle 20.45. I biglietti sono in vendita al botteghino del Teatro Tosti aperto martedì,mercoledì e venerdì dalle 18 alle 20 e il giovedì e il sabato dalle 10.30 alle 13. Lunedì chiuso.

E’ possibile acquistare anche online sul circuito Ciaoticket. Maggiori info allo 085.4212125.