FORMAZIONE PRE E POST SCUOLA

Si è concluso con la consegna degli attestati di frequenta la terza edizione del servizio di pre e post scuola organizzato dal Comune di Ortona a supporto delle attività scolastiche e degli alunni frequentanti la scuola primaria di San Giuseppe, San Francesco, Fonte Grande, Villa Caldari, Villa San Leonardo e Villa Grande. «Un servizio utile e apprezzato – sottolinea l'assessore al Sociale Ilaria Ortolano – in favore del mondo scolastico e soprattutto a supporto delle famiglie, che l'amministrazione comunale ha da subito programmato qualificandolo con un corso di preparazione/formazione che ogni anno è rivolto al personale selezionato con l'obiettivo di fornire i giusti mezzi per meglio interagire con i ragazzi, il personale scolastico e le famiglie».

Ricordiamo che il servizio di pre e post scuola riguarda l'accoglienza e l'assistenza degli alunni delle scuole primarie ortonesi in luoghi programmati da apposito personale, nei trenta minuti precedenti e successivi l'orario delle lezioni. Il servizio è astato approvato con delibera di giunta n.242 dello scorso 17 dicembre.

Quest'anno il corso che ha coinvolto 18 partecipanti si è articolato in cinque incontri per un totale di 15 ore tra formazione e lezioni che hanno riguardato l'ambito sociologico, giuridico, legislazione sociale, etica professionale e diritto sulla privacy. Particolare attenzione è stata poi riservata all'aspetto pratico operativo di accoglienza e relazione con i ragazzi.

Gli attestati di frequenza sono stati consegnati in aula consiliare dall'assessore Ortolano e dal responsabile comunale del servizio scolastico nonché docente del corso Massimo Ilario Cocciola.