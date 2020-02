Dopo tre vittorie consecutive cade il Victoria Cross Ortona

San Buono - Victoria Cross Ortona 2-0. Formazione: Domenico Doghieri Andrea Pacaccio Andrea Dell'olio ( 27° Thomas Basilisca) Mattia Annecchini Luca Serra Nicola Scarinci Aziz Cisse ( 56° Mouhamed Gueye) Nicola Cantoli Flamur Hamza ( 80° Antonio Massone) Nicola Sanvitale ( 69° Pilo Ahma Ba) Luca Scorpiglione ( 88 ° Cristian Finizio).

Dopo quattro risultati utili consecutivi, si ferma la corsa degli ortonesi sul campo di un San Buono ben organizzato e che ha meritato la vittoria credendoci di più. Eppure la gara era cominciata bene per il Victoria Cross che al quarto e all'ottavo minuto sfiora il goal prima con Scorpiglione e poi con Hamza. Su un rovesciamento di fronte la squadra di casa passa in vantaggio con la difesa che si fa trovare impreparata. I ragazzi di Mister Palmieri reagiscono subito, prima con Hamza che su punizione sfiora il goal, poi con Cantoli ma il portiere para. Grande parata di Doghieri alla mezz'ora che vola all'incrocio e salva il risultato. Al quarantesimo, sugli sviluppi di un corner, una splendida semirovesciata di Scarinci sfiora il pareggio. E quando il primo tempo volge al termine, arriva la doccia gelata, su un contropiede, l'attaccante di casa si presenta a tu per tu con Doghieri che lo stende, calcio di rigore e 2-0. Nel secondo tempo accade poco o nulla, predominio territoriale del Victoria Cross ma con il San Buono, arroccatosi in difesa, che lascia pochi spazi e porta in porto tre punti grazie soprattutto ad un buon primo tempo. Per gli ortonesi non resta che resettare subito e concentrarsi sulla prossima gara dove al Comunale di Ortona arriverà il Villa Santa Maria, domenica alle 17.30.